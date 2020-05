VTM heeft alternatief bedacht voor finale van 'The Voice Kids'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

'The Voice Kids' is eerder dit voorjaar abrupt moeten stoppen als gevolg van de coronacrisis. In tussentijd heeft VTM een alternatief uitgedacht om toch nog een finale van de populaire zangwedstrijd te kunnen brengen. Dat bericht Het Nieuwsblad.

Creatief directeur VTM, Davy Parmentier: 'We gaan werken met honderd mensen die thuis meekijken naar de opname via een videosysteem. Die groep mensen, samen met het beperkte publiek dat in Vilvoorde aanwezig mag zijn, zou dan toch voldoende zijn om een uitslag te bekomen'.

De finale van 'The Voice Kids' werd altijd al vooraf opgenomen en mensen in de studio konden dan stemmen op hun favoriet. Nu dat door corona niet meer kan, want er worden minder mensen in de zaal toegelaten, is dus dit alternatief bedacht.

Verder onderzoekt VTM nog of iedereen in aparte bubbels in de zaal kan plaatsnemen. Parmentier stelt dat de studio waar 'The Voice Kids' wordt opgenomen een van de grootste ruimtes is in het VTM-gebouw en er dus voldoende plaats is om iedereen op gepaste afstand van elkaar te houden.

Ook de voorbereidingen van 'The Voice van Vlaanderen' én 'The Voice Senior' gaan intussen verwoed verder. Het is nog wel onduidelijk wanneer al deze programma's op het scherm zullen geraken.

Bron: Het Nieuwsblad