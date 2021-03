VTM haalt rechten op 'I Can See Your Voice' binnen

VTM heeft de rechten verworven op het Zuid-Koreaanse format 'I Can See Your Voice'. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Deze muzikale spelshow was eerder al in onder meer Nederland en het Verenigd Koninkrijk te zien.

In 'I Can See Your Voice' draait alles om één vraag: kun je aan iemand zien of hij/zij een fantastische stem heeft, zonder dat er ook maar één noot wordt gezongen? Kortom: wie van de acht kandidaten heeft een gouden keeltje, en wie zingt er zo vals als een kat? Deze vraag wordt gesteld aan een succesvolle gastartiest, die samen speelt met een van zijn/haar allergrootste fans. Zij staan hierbij niet alleen, want zij worden in de spelshow geadviseerd door een panel van vijf bekende mensen met allemaal ervaring in de muziek/entertainment industrie.

Koreaanse media melden dat productiehuis Warner Bros. de Vlaamse versie van 'I Can See Your Voice' zal maken. Het productiehuis wil dat echter niet bevestigen. Al was er onlangs wel een oproep van het bedrijf om mensen te vinden die 'over een geweldige zangstem beschikken, of gewoon zeer goed kunnen doen alsof'. VTM heeft aan Het Nieuwsblad intussen wel al bevestigd dat het de rechten inderdaad aangekocht heeft. Meer details volgen ongetwijfeld binnenkort.

Bron: Het Nieuwsblad