VTM en HLN vliegen zondag 'De Ronde tegen Corona'

Foto: VTM - © MEDIALAAN - De Persgroep Publishing 2019)

Nu zondag 5 april maken VTM en HLN samen 'De Ronde tegen Corona'. Met deze speciale Ronde willen VTM en HLN heel Vlaanderen verbinden en via helikopterbeelden zoveel mogelijk mensen en plaatsen tonen met een boodschap voor elkaar.

'De Ronde tegen Corona' is niet toevallig gepland op de dag van De Ronde van Vlaanderen, die spijtig genoeg niet kan doorgaan door het coronavirus. De helikopter vertrekt om 11.00 uur in Antwerpen en vliegt zes uur lang over alle provincies heen, waaronder het parcours van de Ronde van Vlaanderen en een aantal belangrijke plaatsen in de strijd tegen corona, zoals ziekenhuizen. Op HLN zijn de helikopterbeelden continu te volgen vanaf 11.00 uur, bij VTM volgen Koen Wauters en Freek Braeckman vanaf 13.30 uur de route in het live-programma 'Blijf in uw Kot - De Ronde tegen Corona'

Koen Wauters en Freek Braeckman gaan live bij VTM, Vincent Fierens vliegt mee in helikopter

Bij VTM pikken Koen Wauters en Freek Braeckman om 13.30 uur in na het middagnieuws vanuit de setting van Blijf in Uw Kot. Qmusic-dj Vincent Fierens, die de voorbije weken 'Blijf in Uw Kot' presenteerde bij VTM met telkens een ander VTM-gezicht, neemt plaats in de helikopter en volgt alles vanuit de lucht. Koen en Freek schakelen tijdens het programma live geregeld over naar Vincent voor een stand van zaken, volgen de boodschappen die verschijnen op de voet en babbelen ondertussen met heel wat gasten. Werkloze wielertoppers bij wie de heli overvliegt. Maar ook ontelbare onbekende Vlamingen, die net zo goed helden zijn op hun eigen manier.

Freek Braeckman, die gezond en wel weer aan de slag mag, na twee weken quarantaine, kijkt er alvast naar uit: 'We hebben de voorbije tijd elke dag op VTM NIEUWS en HLN dronebeelden getoond van hartverwarmende boodschappen die Vlamingen hadden gemaakt. Op de dag dat Vlaanderens Mooiste niet gereden kan worden, door een crisis die onze generatie niet heeft meegemaakt, willen wij vanuit de lucht het Mooiste Vlaanderen tonen. Want vandaag zijn er veel Flandriens in Vlaanderen. Heel veel. De zorgverleners, de postbodes, de winkeliers, de boeren, de leerkrachten, de transporteurs, en zo veel anderen, iedereen die dit land draaiende houdt. Die Flandriens, voor hen willen we dit doen.'

Koen Wauters vult aan: 'We roepen iedereen op om zondag vooral in je kot te blijven, maar wel om een boodschap te maken in je tuin, op het dak, op je oprit, … dat we samen corona zullen verslaan en zo toch in verbinding staan met elkaar. Onze helikopter zal niet alleen over het parcours van de Ronde van Vlaanderen vliegen, want we doen alle provincies aan om zo met iedereen samen een boodschap te maken tegen corona. We gaan heel veel warme onbekende Vlamingen virtueel in ons kot trekken, maar we kunnen natuurlijk niet om dé Ronde heen en dus bellen we zeker ook met een aantal wielergoden.'

Stuur nu je foto of video door via HLN

De hele route van 'De Ronde tegen Corona' is zondag 5 april vanaf 11.00 uur integraal live te volgen via een livestream op HLN.be. In de HLN-app zal iedereen ook continu de kaart kunnen volgen. Iedereen wordt nu opgeroepen om via HLN.be een foto of video door te sturen van je thuis of werkplek waar een boodschap te zien is of te zien zal zijn. Op basis van alle inzendingen wordt een vluchtplan uitgestippeld dat ‘het Mooiste’ van Vlaanderen toont en iedereen een hart onder de riem steekt.

VTM en HLN wensen te benadrukken dat iedereen de veiligheidsrichtlijnen moet volgen en dat het zeker niet de bedoeling is om samen te troepen op zondag. Het is uiteraard de bedoeling dat alles op een veilige manier gebeurt. 'Laat ons zeker niet plots allemaal samen buiten komen op dezelfde plek en dicht bij elkaar. Wees vooral creatief in je eigen kot en hou altijd 1,5 meter afstand van elkaar', benadrukt Koen.