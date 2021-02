VRT ontvangt geen buitenlandse gasten meer

Foto: Geert Van Hoeymissen © VRT 2020

De VRT zal voorlopig in haar programma's geen buitenlandse gasten meer ontvangen. Dit doet de omroep naar aanleiding van de coronamaatregel om reizen zoveel mogelijk te beperken, zo schrijft Het Laatste Nieuws.

Wie naar VRT kijkt of luistert zal voorlopig geen buitenlandse gasten meer zien of horen die lijfelijk in de studio aanwezig zijn. De openbare omroep volgt hiermee de richtlijn van het overlegcomité van 27 januari inzake reizen van en naar het buitenland. Uiteraard zullen deze gasten wel nog via verschillende andere technologieën in de programma's te horen en te zien zijn.

Verwacht dus tot nader order geen live aanwezigheid meer van pakweg buitenlandse voetballers of experten in de studio's van de VRT.

'We doen dit ook om consequent te zijn en de medewerkers, die op de VRT aanwezig moeten zijn, te beschermen. Om diezelfde reden moeten VRT-collega’s die van thuis kunnen werken dat ook doen. Op die manier willen we als VRT aan het werk blijven nu informatie en ontspanning nog steeds heel hard nodig zijn', aldus woordvoerder van de openbare omroep Hans Van Goethem.

Bron: Het Laatste Nieuws