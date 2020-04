VRT maakt nieuwe hoofdredacteurs van VRT NWS bekend!

Vanmorgen zijn de twee nieuwe hoofdredacteurs van VRT NWS bekend gemaakt. Dimitri Verbrugge wordt hoofdredacteur van 'Het Journaal' en Elke Jacobs wordt hoofdredacteur 'Digitaal en Jong'. Allebei hebben ze de afgelopen jaren bewezen dat ze goed weten wat nieuws is en hoe VRT NWS dat vertaalt in scherpe journalistiek en audiovisuele verhalen.

Liesbet Vrieleman, algemeen directeur Informatie: 'Dimitri weet heel goed wat de noden van 'Het Journaal' zijn. Hij zal 'Het Journaal' nog meer journalistieke scherpte bijbrengen. Dimitri is kritisch, heeft oog voor wat nieuws is en weet wat goede beeldverhalen zijn. Daarbovenop heeft hij heel wat ervaring met het aansturen van een groot team.



Een van de belangrijkste opdrachten voor Elke is om de audiovisuele verhalen nog meer uit te werken op onze site en app. Daarnaast zal ze de site nieuwe journalistieke impulsen geven en keuzes maken die eigen zijn aan ons VRT NWS DNA. Elke kan als geen ander een ploeg motiveren. Ze zal luisteren naar de noden van haar team maar tegelijk altijd het geheel voor ogen houden. Ik wens Dimitri en Elke veel succes.'





Dimitri Verbrugge, nieuwe hoofdredacteur 'Het Journaal': ''Het Journaal' is een nieuwsprogramma voor een breed publiek: het moet dus toegankelijk zijn, maar tegelijkertijd journalistiek scherp én in beeld verteld. Dat evenwicht vinden is een dagelijkse uitdaging, die ik graag aanga samen met het hele team dat het Journaal maakt. Journalistieke kwaliteit in binnenlandse én buitenlandse verslaggeving behouden en versterken is bijzonder belangrijk, zeker nu er zoveel informatie op mensen afkomt en het niet altijd duidelijk is of die juist of fout is. Er ligt dus heel wat werk op de plank voor ons, journalisten.'



Elke Jacobs, nieuwe hoofdredacteur Digitaal en Jong: 'Er is de voorbije jaren een stevige basis gelegd om met VRT NWS ook digitaal een betrouwbare en belangrijke nieuwsbron te zijn, voor alle generaties en op verschillende platformen. Laten we dus vooral daarop verder bouwen en van daaruit stappen zetten die nodig zijn om dat te blijven. Het mediagebruik is meer dan ooit versnipperd en er is een wildgroei aan nepnieuws. Een sterke digitale poot is bijgevolg noodzakelijk om ervoor te zorgen dat we met VRT NWS mensen, waar ze ook zitten, correct kunnen blijven informeren, en met hen in gesprek kunnen gaan.'



Dimitri Verbrugge (35) startte in 2008 bij VRT NWS als redacteur bij het jongerennieuwsmagazine 'Karrewiet', waarna hij aan de slag ging als verslaggever voor 'het Journaal'. In 2012 werd hij eindredacteur van 'het Journaal', vijf jaar later nam hij de leiding op zich van de redactie buitenland bij VRT NWS.



Dimitri is opgegroeid aan de kust en afkomstig uit Oostduinkerke. Na zijn studies aan de UGent en Erasmushogeschool, is hij in Brussel gebleven en woont nu in Schaarbeek.



Elke Jacobs (41) werkt al 19 jaar voor de VRT. Ze begon als redacteur voor een aantal programma’s van Eén waarna ze als journalist aan het werk ging voor 'Terzake'. Na enkele jaren maakte ze de overstap naar Studio Brussel waar ze werkte als redacteur, presentator en producer. Als contentverantwoordelijke bij Studio Brussel werkte ze mee aan het gedifferentieerde nieuws op Studio Brussel en MNM, dat ze vanaf 2012 zou leiden vanuit VRT NWS. In die hoedanigheid zat ze mee aan de tekentafel van de grote vernieuwingsoperatie binnen de nieuwsdienst. In 2017 ging Elke de themaredactie Algemeen van VRT NWS leiden, en een jaar later de themaredactie Maatschappij en Wetenschap.



