Voor het eerst trouwen 50-plussers in 'Blind Getrouwd'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Het nieuwe seizoen van 'Blind Getrouwd' pakt alweer uit met een primeur. Na het eerste homokoppel vorig seizoen, waarbij Nick en Christophe blind trouwden, vertrouwen dit seizoen twee 50-plussers in de wetenschap om de liefde te vinden.

Allebei ouder dan 50 jaar, beiden al relaties achter de rug en beiden volwassen kinderen. Dat is wat we nu al weten van de primeur waarmee VTM het nieuwe seizoen 'Blind Getrouwd' wil kruiden. De namen en woonplaatsen van het gelukkige koppel werden nog niet vrijgegeven. 'Kwestie van hen nog even wat rust te gunnen', laat VTM weten in de krant Het Laatste Nieuws.



VTM-channelmanager Maarten Janssen is verheugd: 'We zijn ontzettend blij dat onze specialisten eindelijk ook in deze leeftijdsgroep een match hebben gevonden. Met 'Blind Getrouwd' willen we de liefde overal en bij iedereen verspreiden. Zo breed mogelijk, met zoveel mogelijk diversiteit. We zoeken al een paar jaar naar vijfenveertigplussers, maar we hadden altijd te weinig inschrijvingen om een goede match te vormen. Na het vorige seizoen hebben we extra getracht ook deze doelgroep te bereiken en aan te spreken. Met succes, zo is gebleken.'



Wanneer het nieuwe seizoen op VTM start, is nog niet bekend.

Bron: HLN.be



