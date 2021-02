Volg Elke Clijsters in haar zoektocht naar liefde in 'De Bachelorette' op Play4

Foto: Play4 - © SBS Belgium 2021

Play4 brengt vanaf morgen een geheel eigen versie van het populaire programma 'De Bachelorette', waarin een groep mannen zal strijden om de liefde van Elke Clijsters.

Na een woelig liefdesparcours is de Limburgse schone heel oprecht op zoek naar de nieuwe liefde. Elke is 35, mama van twee en weet precies wat ze zoekt in een partner. Ze is helemaal klaar voor de volgende stap in haar leven: zich openstellen voor een nieuwe liefde in één van de grootste internationale liefdesshows van dit moment. Die liefdeszoektocht zal in goede banen worden geleid door Dominique Van Malder.

Vijftien mannen gaan twaalf weken lang de strijd aan om het hart van Elke te veroveren. Gedurende het avontuur leert Elke elk van hen beter kennen door met op date te gaan. Aan het einde van elke aflevering zal ze één of meerdere mannen naar huis sturen met wie ze de minste connectie voelt. Dat zal gebeuren tijdens de roosceremonie. Wie geen roos krijgt, moet jammer genoeg de villa verlaten.

In de eerste aflevering maakt Elke kennis met de vrijgezellen, die samen hun intrek nemen in een exclusieve villa.

'De Bachelorette', vanaf 18 februari om 20.30 uur op Play4 en Goplay.be.