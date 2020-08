Volg De Ronde van Frankrijk bij de VRT

Foto: Sporza - © VRT Sofie Silbermann 2019

Op zaterdag 29 augustus gaat de 107de Ronde van Frankrijk van start in Nice. Alleen de startdatum al maakt duidelijk dat het een ongewone Tour wordt.

Corona heeft ook de koerskalender op zijn kop gezet. De coronamaatregelen hebben niet alleen gevolgen voor de organisatoren, de renners en hun entourage, maar ook voor de verslaggevers en het publiek. Toch is de koershonger groot en Sporza zorgt ervoor dat wielerliefhebbers geen meter van de Tour moeten missen, zowel op televisie als op de radio én online.

De Sporza-medewerkers nemen daarbij alle veiligheidsmaatregelen in acht, met de nodige 'social distancing' en mondmaskers als dat niet mogelijk is. Om dezelfde reden wordt het televisiecommentaar van de Tour dit jaar vanuit België gegeven. Ook Vive le vélo wordt uitgezonden vanop locaties in eigen land.

De Tour op Eén

De wielerliefhebbers kunnen de Tour op de voet volgen via Sporza op Eén. Bijna de helft van de ritten wordt integraal uitgezonden, van start tot finish. Op sommige dagen wordt het begin of het einde van de rit uitgezonden op Canvas.

Voor het commentaar zorgen Michel Wuyts en José De Cauwer. Ze doen dat in deze coronatijden uitzonderlijk en om begrijpelijke redenen niet vanuit Frankrijk, maar vanuit een commentaarstudio van de VRT. Michel en José hebben wel voortdurend contact met een verslaggever op de moto ter plekke in de Tour (afwisselend Renaat Schotte en Carl Berteele). Maarten Vangramberen zorgt in Frankrijk voor live interventies en volgt de Tour voor het Journaal.

Op de eerste Tour-dag, zaterdag 29 augustus, vindt ook de zevende editie van de vrouwenwedstrijd La Course plaats. Die wordt net als de openingsrit bij de mannen gereden in Nice. Benieuwd of de Nederlandse hegemonie (vijf overwinningen tot nu toe) ook dit jaar gehandhaafd blijft. La Course is rechtstreeks te volgen, met commentaar van Ruben Van Gucht en Lieselot Decroix.

'Vive le Vélo'

Als gevolg van corona reist Vive le vélo dit jaar niet mee met het peleton, maar wordt de Tour-talkshow van Karl Vannieuwkerke uitgezonden vanuit eigen land. Verder blijft de essentie van het programma wel behouden: Karl blikt elke avond samen met drie gasten op een tot de verbeelding sprekende locatie terug op de voorbije Tour-dag. 'Vive le Vélo' strijkt neer aan de mooiste kastelen, abdijen en een pak andere bijzondere plekken die ons land rijk is.

Dagelijks komt een van de vaste wieleranalisten van 'Vive le Vélo' langs bij Karl: Eddy Planckaert, Marijn de Vries, Bert De Backer, Jan Bakelants, Sven Nys en Bram Tankink.

Zij krijgen het gezelschap van twee andere gepassioneerde wielerliefhebbers, onder meer Yves Lampaert, Otto-Jan Ham, Tom Boonen, Hanne Mestdagh, Tomas Van Den Spiegel, Marcel Kittel, Sep Vanmarcke, Heidi Van De Vijver, Leontien van Moorsel, Bart Schols, Geert Meyfroidt, Tim Brys, Thibau Nys, Rick de Leeuw, Laura Verdonschot, enz.

Natuurlijk probeert 'Vive le Vélo' ook een stukje Frankrijk in de huiskamer te brengen. Daar zorgen de ploeg 'Touristique' en reportagemaker Sammy Neyrinck voor. Sopraan Astrid Stockman fleurt 'Vive le Vélo' muzikaal op en brengt iedere dag een Frans chanson.

Op het einde van 'Vive le Vélo' trekken de gasten opnieuw een kaart, niet meer uit alle renners van het Tour-peloton, maar wel uit alle Belgische deelnemers. De dag erna gaat Ine Beyen (mevrouw Serge Pauwels) op bezoek bij de vrouw, mama, papa, broer, zus, (jeugd)vriend, trainingsmakker of iemand anders uit de directe omgeving van de renner en zo krijgen we ’s avonds in 'Vive le Vélo' een unieke inkijk in het leven van die renner.

Maarten Vangramberen kan dit jaar wegens de coronamaatregelen helaas niet meer naar de rennershotels voor een babbel met de renner van de dag, maar met videogesprekken wil 'Vive le Vélo' toch de hoofdrolspelers van de Tour in de uitzending brengen.

De Ronde van Frankrijk op de radio

Wie aan de Ronde van Frankrijk denkt, denkt aan 'De Tour Vandaag' op Radio 1. De Tour Vandaag doet elke dag verslag van de Ronde van Frankrijk. Van 29 augustus tot en met 20 september. Op weekdagen van 13 tot 19.00 uur (met naast al het Tour-nieuws ook een flink pak duiding bij de andere actualiteit van de dag), en in het weekend van 13 tot 18.00 u uur. Gert Geens en Ruth Roets presenteren op weekdagen, Gert Geens en Bart Schols zijn op post in het weekend. De verslaggevers in de Tour zijn Christophe Vandegoor en Carl Berteele.

De Tour online

Wie echt alles wil weten over de Tour kan terecht op sporza.be. Alle ritten zijn in livestream te bekijken, met tekstupdates van voor de start tot na de finish. Sporza.be bundelt ook alle nieuwtjes uit het peloton. Je vindt er verslagen, interviews en de leukste filmpjes uit de Tour. En natuurlijk ook alle uitslagen en klassementen. Ook via Twitter, Facebook en Instagram houdt Sporza de wielerliefhebbers op de hoogte van de gebeurtenissen in de Tour.

Een straffe Tour

Het wordt een zware Tour met acht bergritten (waarvan vier met aankomsten bergop), één zware tijdrit (met aankomst bergop, de voorlaatste dag), drie heuvelachtige ritten en negen vlakke etappes. Het startschot wordt op zaterdag 29 augustus gegeven in Nice en al vanaf de eerste dagen moet er flink worden geklommen.

Het parcours loopt vooral door het zuiden van Frankrijk. Via de Alpen (13 cols) en het Centraal Massief (7 cols) gaat het door de Pyreneeën (5 cols in ritten 8 en 9) terug naar het Centraal Massief en dan weer via de Alpen richting de Jura (3 cols) en de Vogezen (1 col). Het belooft tot het einde toe spannend te worden want op de voorlaatste dag is er de tijdrit naar La Planche des Belles Filles.

Op zondag 20 september weten we of Egan Bernal zichzelf opvolgt. Zijn grootste concurrent wordt wellicht Vuelta-winnaar Primoz Roglic. Andere favorieten hebben al voor de start afgehaakt: Chris Froome (viervoudig winnaar), Geraint Thomas (vorig jaar tweede) en Steven Kruijswijk (vorig jaar derde) zijn er niet bij wegens niet in vorm of door blessures. Dat maakt de weg vrij voor andere kanshebbers, zoals Tom Dumoulin, Emanuel Buchmann, Nairo Quintana, Thibaut Pinot en Julian Alaphilippe.

De Belgen zullen wellicht geen hoofdrol spelen in het algemeen klassement, maar mannen als Wout Van Aert, Thomas De Gendt, Tim Wellens, Philippe Gilbert, Greg van Avermaet, Oliver Naesen of Tiesj Benoot maken wel kans op etappewinst en - wie weet - de gele trui.