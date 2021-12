'Vincent Live' bombardeert luisteraar tot miljonair met 'De Show van 1 Miljoen'

Qmusic-dj Vincent Fierens maakt een luisteraar nog voor het einde van het jaar miljonair. In IJsland dan toch. Tussen maandag 13 en vrijdag 17 december gaat 'Vincent Live' op zoek naar zes finalisten die het tegen elkaar opnemen tijdens 'De Show van 1 Miljoen'.

De winnaar van deze show gaat naar huis met 1 miljoen IJslandse Kroon, goed voor zo’n 6.820 euro. De nieuwe Marc Coucke mag dit fortuin spenderen in winterwonderland, want de winnaar krijgt er een reis naar IJsland bovenop.



Vanaf maandag 13 december krijgen luisteraars tijdens 'Vincent Live' (tussen 16u en 19u op Qmusic) een zinnetje voorgeschoteld waarin de naam van een bekende miljonair verstopt zit. Luisteraars die hun bankrekening stevig willen spijzen, kunnen die naam doorsturen in de Q-app om zo kans te maken op een selectie voor het finalespel.



Op vrijdag 17 december nemen de zes finalisten het tegen elkaar op in de studio. Ze duelleren tijdens een spannend potje ‘hoger/lager’. De winnaar wordt gebombardeerd tot (IJslands) miljonair.