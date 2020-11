Vijf topchefs over hun passie en ambitie in nieuwe VIER-reeks 'Ja, Chef!'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

In de nieuwe docureeks 'Ja, Chef!' duikt VIER in de keukens van vijf ambitieuze chef-koks. Lode De Roover (Fleur De Lin), Thijs Vervloet (Colette), Pajtim Bajrami (De Stadt van Luijck), Martijn Defauw (Rebelle) en Filip De Pauw (Jerom) lieten een jaar lang camera's toe in hun heiligdom: de keuken.

Filip De Pauw (30) - 'Jerom', Antwerpen

Filip De Pauw is een jonge Oost-Vlaming die zich in Antwerpen heeft gevestigd. Hij runt er samen met zijn vriendin Roxannne het restaurant 'Jerom'. Filip ziet het groots. Hij wil een Michelinster. 'Jerom' is een gigantisch pand met naast een restaurant ook een kunstgalerij, een zaal voor events en een B&B.

Lode De Roover (37) - 'Fleur de Lin', Zele

Samen met zijn vrouw Barbara heeft Lode het restaurant Fleur de Lin in Zele. Lode behaalde in 2010 de titel 'Eerste Kok van België 2011', tijdens de meest prestigieuze kookwedstrijd van ons land; 'Prosper Montagné'. In november 2017 won hij de wedstrijd Bocuse d'Or Belgium en een jaar later werd hij zesde op de Europese Finale.

Martijn Defauw (33) - 'Rebelle', Kortrijk

'Negen Belgische topchefs staan op de internationale culinaire ranking The Best Chef Top 300'. Eén van hen is jong talent Martijn Defauw van restaurant Rebelle. 'Ik ben ongelofelijk trots.' 'Rebelle' is een informeel restaurant met een huiselijke sfeer en een persoonlijke service, waar toch heerlijk gastronomische gerechten op tafel komen. Bistronomie heet zoiets en het is hot en hipper dan ooit.

Pajtim Bajrami (30) - 'De stadt van Luijck', St-Truiden

Pajtim Bajrami, een naam die binnenkort wellicht iedereen kent. Althans toch als het van Pajtim zelf afhangt. Deze 30-jarige kok met Kosovaarse roots heeft een duidelijk doel: hij wil de beste chef van België worden. 'Ik wil drie sterren. Ik doe het voor mezelf, mijn vrouw en mijn vader. Hij komt niet bij mij eten zolang ik geen ster heb.'

Thijs Vervloet (30) - 'Colette', Westerlo

Thijs Vervloet is één van de jongste sterrenchefs van ons land. Drie jaar geleden, op 26-jarige leeftijd kreeg hij zijn eerste Michelinster. Een beloning voor zijn harde werk, maar Thijs wil meer. 'Een tweede ster is zeker mijn ambitie.' Thijs streeft naar de perfectie en wil zijn klanten dan ook enkel producten van de allerbeste kwaliteit serveren.

'Ja Chef!', vanaf dinsdag 24 november op VIER.