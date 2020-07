VIJF start het najaar met nieuw seizoen van 'Love Island'

Foto: RTL 5 - © RTL 2019

De luxe villa in Gran Canaria wordt deze zomer opnieuw door jonge vrijgezellen bewoond. Het was al eerder bekend dat het programma 'Love Island' een tweede seizoen krijgt. Deze week is ook de startdatum bevestigd.

Vanaf 31 augustus zal 'Love Island' weer dagelijks te zien zijn. Het tweede seizoen komt op VIJF in plaats van VIER. Dat bevestigde SBS deze week aan Het Nieuwsblad.

Het presentatieduo zal wellicht ongewijzigd blijven. Viktor Verhulst heeft al bevestigd dat hij mee op het vliegtuig stapt. De Nederlandse presentatrice Holly-Mae Brood zal waarschijnlijk ook terugkeren naar de villa, maar helemaal zeker is dat nog niet.

Door de coronamaatregelen werden de opnames van 'Love Island' uitgesteld. Het nieuwe seizoen zal nu eind augustus te bekijken zijn, in plaats van in juni. Alle kandidaten worden twee keer getest op corona voordat ze zich in de villa mogen begeven. De eerste test zal plaatsvinden voor het vertrek naar Gran Canaria. Bij aankomst zullen de kandidaten enkele dagen doorbrengen in quarantaine, waarop nog een test zal volgen. Daarna kan de groep op een veilige manier deelnemen aan het koppelprogramma.

Wie wil meedoen, kan zich nog steeds inschrijven via vijf.be.

Bron: Het Nieuwsblad

