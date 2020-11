VIER start opnames van 'De Verhulstjes'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Na 'De Planckaerts' en 'De Pfaffs' kijkt Vlaanderen binnenkort ook binnen bij de familie Verhulst. VIER start de opnames van een nieuwe realitysoap rond de familie van Gert Verhulst.

VTM volgde jaren de familie Planckaert en Pfaff op de voet. Vlaanderen smulde van de wekelijkse avonturen. Zoveel jaren later maakten De Planckaerts hun comeback bij Eén. Opnieuw een instant succes voor de openbare omroep. Anderhalf miljoen Vlamingen kijken iedere zondagavond hoe Eddy Planckaert en zijn nageslacht een kasteel verbouwen.



En dat succes is ook VIER niet ontgaan. En zo is er binnenkort 'De Verhulstjes'. Voor VIER is deze nieuwe realitysoap het vervolg van de populaire onlinereeks 'Viktor Vlogdown'. Tijdens de eerste lockdown bracht Viktor Verhulst het dagelijkse leven van zijn gezin in beeld. De reeks kon rekenen op 6.7 miljoen views op VIER.be en Youtube.



'De invulling van Viktors vlogdown bleef grappig eenvoudig: een taart bakken voor een jarige hond, een spelletje spelen, een lockdownbaard of een garnalenpelwedstrijd', zegt Annick Bongers, SBS-programmadirecteur in Het Nieuwsblad. 'Maar het was wel de eerste keer dat we de familie van zo dichtbij konden volgen. Met De Verhulstjes gaan we nu voor een volwaardig programma bij de familie thuis. Een bijzondere bubbel met heel gewone bezigheden.' Een exacte uitzenddatum is nog niet bekend.

Dit waren de 10 topmomenten uit 'Viktor Vlogdown':



Lees ook: