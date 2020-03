VIER en VIJF nemen corona-maatregelen: extra dagprogramma's voor de thuiszitters

Naar aanleiding van de gisteren aangekondigde regeringsmaatregelen omtrent het Coronavirus breiden SBS-zenders VIER en VIJF vanaf morgen hun dagprogrammering uit.

Met dagelijkse reruns van entertainmentprogramma's als 'De Slimste Mens ter Wereld' en 'Love Island' probeert SBS de verscherpte voorschriften zo aangenaam mogelijk te maken voor de thuiszitters. Bij gebrek aan entertainment buitenshuis zorgt VIER dit weekend ook nog voor leuke ontspannende extra's op het kleine scherm door het laatste seizoen van 'Bake off Vlaanderen' én de leukste afleveringen van 'Dancing with the Stars' opnieuw los te laten op de kijkers.



Zaterdag zendt VIER vier afleveringen van 'Dancing with the Stars' na elkaar uit - we zien onder meer Julie Vermeire, Jani Kazaltzis en Kelly Pfaff het beste van zichzelf geven op de dansvloer. Zondag is het volledige laatste en derde seizoen van 'Bake off Vlaanderen' integraal te zien overdag.



Vanaf maandag brengt VIER dagelijks afleveringen van het meest recente seizoen van 'De Slimste Mens ter Wereld'. VIJF brengt elke namiddag een aflevering van het allereerste seizoen van 'Love Island', en in het weekend marathons van 'Zo Man Zo Vrouw'.



Door de Coronamaatregelen worden bovendien alle sportevenementen afgelast en dat heeft ook gevolgen voor de programmering van VIER de volgende dagen: 'Sports Late Night' zal zondagavond niet op VIER te zien zijn en ook de Champions League-wedstrijd van volgende dinsdag valt weg. Na 'Café De Mol' zendt VIER zondagavond daarom een herhaling van 'Expeditie Robinson' uit, en op dinsdag 17 maart wordt de film 'Man on Fire' voorafgegaan door herhalingen van 'Geubels en de Belgen' en 'Control Pedro'.



