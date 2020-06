VIER en The Park lanceren deze zomer 'De Mol aan Zee'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

De fans van 'De Mol' die deze zomer voor een vakantie kiezen aan de Belgische kust mogen zeker een bezoekje aan het bruisende Blankenberge niet overslaan. Want de badstad is deze zomer gastheer voor 'De Mol aan Zee'.

Annick Bongers, programmadirecteur VIER: 'De voorbije seizoenen scoorde 'De Mol' elke week opnieuw met meer dan een miljoen kijkers. Het programma was absolute marktleider op zondagavond in Vlaanderen en een zeer sterk merk. De dag van de finale liepen er meer dan 10.000 inschrijvingen binnen voor het nieuwe seizoen. Maar aangezien we maar tien mensen fysiek kunnen meenemen op reis willen we met 'De Mol aan Zee' toch een antwoord en vooral een bijzonder fijne mol-ervaring geven aan de vele fans.'

Vlakbij de bekende vuurtoren aan de havengeul bouwen VIER en eventpartner TWICE entertainment een heus pop-up 'De Mol Café' waar je kan genieten van een hapje en een drankje in Griekse sferen. Het café met groot buitenterras met zeezicht zal vanaf 1 juli doorlopend gasten verwelkomen. Het is bovendien dagelijks en de hele zomer tot en met 13 september geopend van tien uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds. Het zal ook de twee laatste weekends van september toegankelijk zijn.

Schepen van Lokale Economie & Middenstand, Benny Herpoel: 'Een uniek concept in een unieke badstad, dat moedigen we graag aan. Met de jachthaven als locatie zorgen we voor een activiteit buiten het stadscentrum. Hierdoor kunnen we de toestroom aan bezoekers, inwoners of tweedeverblijvers spreiden. Door het café de volledige zomervakantie én zelfs langer te openen, geven we iedereen ook de kans om langs te komen, de drukte moet te allen tijde beheersbaar blijven. 'De Mol' is een sterk merk, door dergelijke activiteit naar onze stad te halen, spreken we ook een belangrijke jongere doelgroep aan. De COVID-19-maatregelen blijven gelden, samen met de organisatie worden de aanbevelingen van Horeca Vlaanderen en de FOD Economie strikt opgevolgd.'

Maar dat is niet alles. Want wat is brood zonder spelen?

Daarom ontwikkelde The Park, innovatieve corporate Venture van Telenet en 9.5 Ventures, de voorbije maanden samen met Woestijnvis een spannend virtual reality ervaring van 'De Mol'. Een immersieve en visueel overweldigende totaalbeleving waarbij de spelers, minimum vier en maximum zes, coronaproof op zoek gaan naar de mol. Binnen hun persoonlijke bubbel moeten ze avontuurlijke opdrachten tot een goed einde brengen om zo de saboteur in hun midden te ontmaskeren.

Philippe De Schutter, managing director van The Park: 'VIER kreeg de voorbije seizoenen enorm veel vragen van fans en kijkers om in eigen land een 'De Mol'-ervaring aan te bieden. Op die vraag geeft The Park, met haar recente participatie in game developer Triangle Factory, een antwoord. Samen met de makers van 'De Mol' bij Woestijnvis hebben we een impressionante VR-ervaring ontwikkeld rond dit enorm populaire televisieformat. Hoe het spel precies in zijn werk gaat, houden we – zoals dat hoort bij 'De Mol'- nog even geheim. Maar ik kan wel alvast bevestigen dat we volledig corona proof spelen. Het spel zal enkel kunnen gespeeld worden door mensen uit dezelfde bubbel én we hanteren een strikt reservatiesysteem. Daar bovenop hebben we zelfs een in-game waarschuwingssysteem ontwikkeld waardoor je gesignaleerd wordt indien je te dicht bij elkaar komt. De komende dagen testen we de laatste features uit en vanaf 1 juli zijn we operationeel.'

De VR-game zal op 1 juli in première gaan in Blankenberge en vanaf 2 juli ook speelbaar zijn in de andere playgrounds van The Park in Hasselt, Antwerpen, Gent, Hasselt en Kortrijk. Reservatie kan vanaf nu via www.vier.be.

'De Mol aan Zee' is vanaf 1 juli tem 13 september als ook de laatste twee weekends van september toegankelijk voor publiek.