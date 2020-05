VIER denkt (onder voorbehoud) aan 'De Mol Aan Zee'

De enige echte Mol kwam eind april tijdens een razendspannende finale uit zijn hol. De piepjonge Alina beduvelde wekenlang meer dan een miljoen mollenjagers.

Maar 'De Mol' is meer dan alleen een kijkcijferkanon. Het is een ijzersterk merk dat voor de allereerste keer ook tijdens de zomer opduikt aan zee. Misschien. Want door de corona-maatregelen benadrukt VIER dat dit plan onder voorbehoud is.

VIER droomt van 'De Mol Aan Zee', een plaats waar fans zich helemaal kunnen onderdompelen in de wereld van 'De Mol'. Een plaats waar iedereen kan genieten van een zalige zomerse dag in 'Café De Mol' op het strand. Een plaats waar vrienden zich in een beschermde omgeving aan een virtuele molzoektocht kunnen wagen in 'The Park' en de kans krijgen om zelf mollenstreken uit te halen. En dit alles liefst de hele zomer lang voor iedereen: van jong tot oud. Kortom een plek waar mollenjagers naar toe komen om een onvergetelijke dag te beleven.

Gezien de corona-evolutie is dit uiteraard onder voorbehoud. Maar VIER hoopt dat 'De Mol Aan Zee' kan doorgaan als iedereen de nodige veiligheidsmaatregelen in acht neemt.