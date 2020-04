Tweeling Deborah en Jasmina wint tweede battle in 'Mijn Keuken Mijn Restaurant'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

De tweede battle in 'Mijn Keuken Mijn Restaurant' vond plaats tussen de tweeling Deborah en Jasmina en culinaire kotgenoten Seb en Simon - beide duo's eindigden tweede in hun respectievelijke groep.

Met de hakken over de sloot gaat het tweede ticket voor een pop-up restaurant naar Deborah en Jasmina.

De zussen traden uit hun comfortzone en kozen bij het voor- en hoofdgerecht tweemaal voor vis. Algemene commentaar van de jury bestaande uit Sergio Herman, Marcelo Ballardin, Piet Huysentruyt, Anne-Sophie Breysem, Loïc Van Impe en Sofie Dumont was dat de borden zeer mooi gepresenteerd waren, maar dat ze smaak en passie ontbraken. De commentaar kwam hard aan bij de zusjes.

Seb en Simon bleven daarentegen bij hun concept: Vlaamse klassiekers met een eigen twist. Zo serveerden ze als dessert een speciale versie van smoutebollen met Antwerpse Tripel, pastinaak en grondappel, wat absoluut niet in de smaak viel bij de jury.

Zelfs zoetebek Piet Huysentruyt was zwaar teleurgesteld: 'Ik ga het in 1 woord zeggen: afschuwelijk. Dit is goed geprobeerd, maar slecht gearriveerd. Ik heb nog nooit van mijn leven een dessert laten staan, maar dit laat ik staan, sorry.'

Deborah en Jasmina gaan met de hakken over de sloot door met 30 punten op 60. Het viel de jury op dat ze zeer gelaten reageerden op hun overwinning.

'Het is wat we gehoopt hadden, doorstoten naar de volgende ronde. Maar het is heel dubbel want we zijn niet trots op onze punten. Zeker omdat we weten dat we beter kunnen', verklaarde Deborah.

De kotgenoten konden de jury niet overtuigen met hun gepimpte klassiekers en behaalden slechts 20 punten op 60.

'Ik denk wel dat er potentieel zit in onze gerechten, maar we ontbreken nog de finesse om tot een goed eindproduct te komen. Chapeau, Deborah en Jasmina. Ze zijn gewonnen!', gaf Seb na hun nederlaag toe.

Jasmina en Deborah zijn het tweede duo dat in een latere fase een eigen restaurant mag openen. De opnames van deze fase worden omwille van de maatregelen rond het coronavirus later ingepland en uitgezonden.

Punten van de jury:

voor Deborah-Jasmina: Loïc 5, Piet 5, Anne-Sophie 5, Sofie 5, Marcelo 5, Sergio 5 = 30/60

voor Seb-Simon: Loïc 4, Piet 3, Anne-Sophie 3, Sofie 4, Marcelo 3, Sergio 3 = 20/60