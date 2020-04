Tweede seizoen voor 'First Dates'. Schrijf je nu in!

Ook in lockdown zorgt En voor de nodige romantiek met 'First Dates'. Het huidige seizoen is nog volop bezig, maar En bestelt nu al een tweede seizoen en zoekt nieuwe vrijgezellen!

Tijdens een romantisch etentje een zorgvuldig gekozen partner voor het eerste ontmoeten. Dat is 'First Dates' op Eén. Iedere maandag en donderdag kijkt Vlaanderen massaal mee. Is het een match of niet? En dat succes is voor Eén reden genoeg om de voorbereidingen van een nieuw seizoen op te starten.



Ben jij op zoek naar de liefde? En heb je zin in een lekkere date? Schrijf je nu in voor het tweede seizoen van 'First Dates'. En wie weet vindt Eén voor jou de perfecte match en verdrink je binnenkort in de ogen van je tafelgenoot!



