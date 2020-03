TV-kijken en bingewatchen in tijden van corona bij alle zenders van DPG Media én VTM GO

De afgekondigde regeringsmaatregelen om het coronavirus zo goed mogelijk in te dijken, zorgen ervoor dat iedereen in Vlaanderen best zoveel mogelijk binnen blijft. VTM, VTM GO en de andere tv-zenders van DPG Media proberen er mee voor te zorgen om de komende tijd zo aangenaam mogelijk te maken.

Door bijvoorbeeld samen thuis te cocoonen en een aantal programma’s te ontdekken of om een aantal klassiekers nog eens terug te zien.

Vanaf nu brengt VTM NIEUWS buiten de reguliere nieuwsuitzendingen en eventuele speciale updates, elke avond na de tweede prime rond 22.30 uur standaard een VTM NIEUWS Update om de situatie op de voet te volgen. Dit tot wanneer het nuttig en nodig is.

Een overzicht van wat je de komende tijd kan kijken:

VTM

- VTM zet sowieso in op een sterke dagprogrammering doorheen de week waarin de kijker een aantal klassiekers als 'Familie', 'Wittekerke' en 'Aspe' nog eens terug kan zien.

- Nu zaterdag 14/03 zijn er de films 'Avengers: Infinity War', 'American Made' en 'Bad Boys' en 'is er Een Frisse Start met vtwonen', kwestie van inspiratie op te doen over hoe je het thuis nòg gezelliger kan maken in deze quarantainetijden.

- Op zondag 15/03 is er een stevige portie entertainment met o.a. een herhaling van 'The Voice Kids' en een emotionele aflevering van 'Blind Getrouwd'.

- Er is elke weekdag een dubbele portie 'Loïc', zowel om 12.40 als 18.00. Er moet immers toch gekookt worden met al dat gerantsoeneerd voedsel. Aansluitend nemen de agenten van 'De Buurtpolitie' het over.

Highlights in de prime programmering:

- 'Familie' dat elke weekdag om 20.00 uur van start gaat

- Op maandag 16/03 is het tijd voor de finale van 'BEAT VTM'. Freek Braeckman neemt het op tegen onbekende Vlaming Sam in de discipline 'derny'. Wie wint 'BEAT VTM': team Vlaanderen of team VTM? Aansluitend op de finale is er 'De MUG'.

- Op dinsdag 17/03 is het laatste duo van de eerste groep aan zet in 'Mijn Keuken Mijn Restaurant' en 'Onderzoeksrechters'.

- Op woensdag 18/03 'The Best of Holland’s Got Talent' en 'Beste Kijkers'.

- Op donderdag 19/03 'Mijn Keuken Mijn Restaurant' tovert het eerste duo van de tweede groep een menu op tafel, gevolgd door 'Alloo in de Nacht'.

- Op vrijdag 20/03 de tweede knock-outs van 'The Voice Kids' en de dramaserie '9-1-1'

VTM KIDS

- Bij VTM KIDS kunnen de kleinsten terecht voor de avonturen van 'Maya de Bij', 'Brandweerman Sam', 'Thomas de Trein', 'Wakandy', 'Hallo K3' en 'K3 Roller Disco'.

Doorheen de week heeft ook VTM een mooi kidsaanbod voor de kinderen die noodgedwongen thuis moeten blijven van school met in het ochtendblok o.a. 'Kabouter Plop', 'Pokémon', 'Baba Yega Ontdekt' en de 'Helden van De Buurtpolitie Extra'.

VTM GO op elk moment van de dag

Op zoek naar een superspannende serie om volledig in te verdrinken? Die ene reeks om nog eens te herontdekken? Of gewoon een leuke, spannende film? Er is voor ieder wat wils op het gratis online videoplatform VTM GO. En dat op elk moment van de dag.

Aan Vlaamse telenovelles geen gebrek. Wie zich in een bad van nostalgie wil dompelen, kan bingewatchen met 'Sara', 'Ella', 'LouisLouise' en 'David'.

Wie nog meer wil weten over de deelnemers van 'Blind Getrouwd' kan de online talkshow 'Blind Getrouwd Naspel' zien, voor interessante babbels met de deelnemers, ex-deelnemers en de experten, gestroomlijnd door Sean Dhondt en Bab Buelens. Nu zondag 15/03 zijn Lothar, Sonny en experte Sarah Hertens te gast.

Spanning, science fiction, humor of actie. Walter Presents biedt exclusief de beste internationale topreeksen aan zoals het Spaanse 'Locked Up', het Spaanse 'Lifeline' en het Braziliaanse 'Merciless'.

Een ‘trip down memory lane’ is er dan weer met klassiekers als 'Magnum', 'Allo Allo', 'The Nanny', 'Married With Children' en 'The A-team'.

Ook de kleinste kijkertjes kunnen terecht op VTM GO en genieten van een heleboel leuke programma’s zoals 'De Avonturen van de Gelaarsde kat', 'K3 Roller Disco' en 'Een Snufje Magie'. Wie de muzikale toer op wil, kan de TikTok-missies van de zusjes Nour & Fatma volgen.

Q2

Elke dag comedyreeksen in de vooravond: 'Marlon', 'My Wife and Kids', 'According to Jim', 'How I Met Your Mother', 'Life in Pieces', 'Modern Family', 'The Big Bang Theory'.

Omdat er geen Champions League-match is, brengt Q2 op woensdag 18 maart de film 'Catch Me If You Can' van Steven Spielberg met Leonardo Dicaprio en Tom Hanks.

Elke avond films, van thrillers tot drama’s. Er zijn ook tv-premières van 'Baby Driver' (14/03) en 'Rough Night' (21/03).

Elke week een nieuwe aflevering van 'America’s Got Talent: The Champions'.

Elke maandag een aflevering van het tweede seizoen van 'Orange is the New Black'.

Vitaya zet in op een brede waaier aan genres. Een overzicht met enkele voorbeelden:

Reality: 'Keeping Up With The Kardashians', 'Hotter Than My Daughter NL', 'Project Runway', 'Finest Interiors', 'Rich House Poor House', 'Seven Year Switch', 'Bizarre Eters', 'Dinner Date', 'Ik Vertrek' en 'One Born Every Minute'.

Fictie: 'Sturm Der Liebe', 'Home and Away' en 'McLeod’s Daughters'

Vlaams: 'Een Frisse Start met vtwonen'

Films: romantiek en drama, met zaterdag 14 maart o.a. 'Meisjes', de Vlaamse tragikomedie met Barbara Sarafian, Lea Couzin en Marilou Mermans.

CAZ zorgt voor een mix van reeksen en films met onder andere:

Iconische klassiekers: 'The A-Team' en 'Magnum'

Dramaseries: 'Vikings', 'Bates Motel', 'Chicago Fire' en 'The Last Kingdom'

Misdaad: 'The Assassination of Gianne Versace: American Crime Story'

Komische reeksen: 'Married With Children' en 'The Graham Norton Show'

Science fiction: 'Falling Water'

Actie: 'Relic Hunter'

Films als 'Gothika', 'The Truman Show', 'Hannibal', 'Psycho' en 'Wild Things: Foursome'

CAZ 2: een serie of twee, drie...

Op de nieuwe seriezender CAZ 2 kunnen kijkers terecht voor de beste Vlaamse en internationale reeksen, vaak met meerdere afleveringen na elkaar:

Misdaadreeksen à volonté met o.a. het Amerikaanse 'Snowfall', de Spaanse reeks 'Fugitives' en 'Vanished by the Lake'

Science fictionfans komen aan hun trekken met 'Blood Drive'

Komische internationale reeksen als 'The Nanny' en 'Girlfriend's Guide To Divorce'

Vlaamse reeksen: 'Connie & Clyde' en 'Vossenstreken'

#samentegencorona

Met #samentegencorona willen de mediamerken van DPG Media mensen die in quarantaine zitten, steunen en helpen. Iedereen die ideeën heeft om de medemens te helpen, kan die delen op sociale media met de hashtag #samentegencorona.