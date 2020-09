Tom Waes is weer Bob in 'Undercover': 'Hij werkt zich alleen maar dieper in de problemen' - INTERVIEW

Foto: Eén - © VRT - Johan Jacobs 2020

Vanaf zondag 6 september kruipt Tom Waes opnieuw in de huid van undercoveragent Bob Lemmens. Dit keer start hij een onderzoek naar illegale wapenhandel die gestuurd wordt vanuit een paardenmanege. Tom's personage Bob gooit zich opnieuw in de strijd.

Hoe gaat het met Bob?

Tom Waes: 'Almaar erger en erger! In de eerst reeks zagen we dat Bob heel rechtlijnig was, altijd rechtdoor, maar nu zal je ook zijn andere kant zien. En hij werkt zichzelf nu echt wel héél diep in de problemen.'

Een undercoveragent heeft dan ook niet de meest makkelijke job.

Tom: 'Klopt. En in 'Undercover 2' komt nog meer aan bod in wat voor omstandigheden undercovers moeten werken. Zij balanceren steeds tussen legaliteit en dingen die absoluut niet mogen, uiteraard allemaal om hun doel te bereiken. Bob heeft het moeilijk om zich aan de regels te houden, terwijl hij de criminelen zomaar hun gang ziet gaan. En ik denk dat we hiermee niet eens zo ver van de realiteit zitten.'

Ook Ferry Bouman is nooit ver weg.



Tom: 'Nee! Die ging op het eind van vorig seizoen de gevangenis in, maar natuurlijk laat hij het daar niet bij. Vanuit de gevangenis zoekt hij een manier om Bob, Peter voor hem, te pakken. Ferry is dus constant in de buurt (lacht).'

In hoeverre is deze reeks anders dan de eerste?

Tom: 'Persoonlijk vind ik het scenario nog beter dan dat van de eerste reeks. Dat heeft volgens mij te maken met het feit dat je niemand meer moet introduceren, terwijl dat in de eerste reeks toch een paar afleveringen in beslag heeft genomen. Nu kan je ineens door met je verhaal.'

Al zitten er in de tweede reeks toch ook een pak nieuwe gezichten?

Tom: 'Ja, absoluut! We hebben Ruth Becquart, Wim Willaert, Sebastien Dewaele én ook Chris Lomme in een schitterende rol. Ik vind het nog altijd een godsgeschenk dat die mensen wilden meedoen. Daar ben ik heel blij om. Sebastien Dewaele bijvoorbeeld. Die speelt voornamelijk comedyrollen en staat er nu als een échte crimineel. Dat is fantastisch! Ook Ruth Becquart is geweldig! In 'Over Water' de harde zakenvrouw en nu in 'Undercover' een naïeve alleenstaande mama. Heel veel respect!'

De eerste reeks van 'Undercover' was niet alleen op Eén, maar ook bij Netflix een groot succes.

Tom: 'Bij Netflix communiceren ze nooit cijfers, maar we zijn er wel het best bekeken programma van 2019 in Nederland geworden. Dat is een ongelooflijk succes. Niemand van ons had dat zien aankomen.'

En volgend jaar komt ook de film 'Ferry' uit op Netflix?

Tom: 'Dat wordt een prequel van 'Undercover'. En die is ook vooral bedoeld voor de Nederlandse markt. Het personage Ferry, vertolkt door Frank Lammers, is daar immens populair. Noch ik, noch Anna Drijver (Anouk in 'Undercover', nvdr) zullen in die film te zien zijn. Het is echt het verhaal van voor 'Undercover'.'

Er komt ook nog een derde reeks van 'Undercover'. Hoe staat het daarmee?

Tom: 'We gingen daar inderdaad mee beginnen, maar werden toen ingehaald door corona. In principe beginnen we volgende maand te draaien. Momenteel wordt door de productieploeg bekeken hoe de opnames veilig kunnen gebeuren en welke scenes al kunnen gedraaid worden. Dus hopelijk kunnen we snel starten!'

'Undercover 2', vanaf zondag 6 september om 20.45 uur op Eén.



