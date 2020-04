Tom Waes helpt Ketnetters met de meest onmogelijk opdrachten in 'De Blacklist@home'

Foto: Ketnet - © VRT 2020

We zitten allemaal al een tijdje in ons kot en dat zal ook nog even zo blijven. Kinderen kunnen niet naar school of naar speelpleinen om zich uit te leven, dus ontdekken ze elk hoekje van hun huis en tuin en verzinnen ze de zotste dingen om thuis te doen.

En dat is niet altijd naar de zin van hun ouders, die dat maar gekke hersenspinsels vinden of zeggen dat die plannen onmogelijk zijn. Speciaal voor al die avontuurlijke Ketnetters is er daarom vanaf nu 'De Blacklist@home' met Tom Waes.

Vervolg op 'De Blacklist'

De 'Blacklist@home' is een minireeks in het verlengde van de Ketnet-reeks 'De Blacklist'. Daarin helpt Tom Waes kinderen om hun grootste dromen te vervullen en dingen te doen die ze van thuis uit eigenlijk niet zouden mogen doen of die onmogelijk lijken. Zo ging Tom onder andere al zeilen naar Groot-Brittannië met de 12-jarige Oona en hielp hij de 10-jarige Griet om de grootste taart van Europa te bouwen.

Nu de coronamaatregelen verlengd zijn en kinderen niet meteen naar school kunnen, begint het bij velen thuis te kriebelen. Ze ontdekken alle hoekjes van huis en tuin en willen er van alles doen en beleven. Maar dat is niet altijd naar de zin van de ouders, die beweren dat die avonturen onmogelijk zijn. Volgens Tom is echter niets onmogelijk, en dat wil hij bewijzen tijdens 'De Blacklist@home': 'Verschillende kinderen vragen mij om iets voor hen uit te testen omdat het van hun ouders niet mag. Uiteraard doe ik dat dan! Zoals zitten op een cactus of van de trap snowboarden. En ja, ik heb afgezien...'

'De Blacklist@home

De Blacklist@home' is vanaf maandag te bekijken op Ketnet.be en in de Ketnet-app. In vijf afleveringen onderzoekt Tom onder andere of je werkelijk ziek kan worden van een ijsbad te nemen, hoe de heetste cake ter wereld smaakt en of je veilig kan sterren kijken vanop je dak.



Op een cactus zitten (maandag 20/4)

Emiel (11) en Isaac (9) zijn broers uit Kessel-Lo. De cactussen in de living vinden ze zeer interessant. Zo interessant zelfs dat ze zich afvragen hoe het is als je daarop gaat zitten. Hun ouders vinden dat niet zo'n heel goed idee. Zou Tom het wel doen?

Heetste cake ter wereld (woensdag 22/4)

Linde (10) uit Merchtem heeft Tom ooit een hete peper zien eten in Reizen Waes. Dat bracht haar op het idee om de 'heetste cake ter wereld' te maken én te eten. Alleen zien haar ouders dat niet echt zitten. Zou Tom dat kunnen testen voor haar?

Een ijsbad nemen (maandag 27/4)

Ries (9) uit Mechelen en Rune (7) uit Diest willen allebei thuis in een ijsbad zitten. Maar hun ouders hebben daar schrik voor omdat het zo koud is dat ze er ziek van kunnen worden. Kan Tom eens checken of dat echt zo is?

Sterren kijken vanop het dak (woensdag 29/4)

Malou (11) uit Eppegem heeft een fascinatie voor sterren. Ze zou graag eens echt naar de sterren kijken vanop het dak van haar huis. Maar haar mama's vinden dat veel te onveilig en dus mag ze het dak niet op. Lukt het Tom wel?

Snowboarden van de trap (maandag 4/5)

Pim (9) uit Hombeek wil altijd al eens met een snowboard van de trap gaan. Klein probleem: zijn ouders liggen dwars. Die willen dat niet hebben want dat is veel te gevaarlijk. Pim snapt het niet. Tom zoekt het uit.

'De Blacklist@home:', vanaf maandag 20 april om 16.00 uur op Ketnet.be en in de Ketnet-app. Na 20 april elke maandag en woensdag om 11.00 uur op Ketnet.be en in de Ketnet-app.