'Thuis' start testopnames volgens veiligheidsvoorschriften tegen coronavirus

Foto: Eén - © VRT 2019

Vanaf volgende week zullen enkele castleden van 'Thuis' startten met testopnames. Dat zei Eén-netmanager Olivier Goris in 'De Zevende Dag'. In deze opnames worden reeds vertoonde afleveringen opnieuw gedraaid, maar volgens de veiligheidsmaatregelen tegen het coronavirus.

Door de coronacrisis was het niet mogelijk de geplande opnames voor de afleveringen van mei en juni te draaien. Hierdoor werd op 24 april het huidige seizoen van 'Thuis' al beëindigd. Met de huidige veiligheidsmaatregelen die gelden om het coronavirus niet verder te verspreiden, is het onduidelijk wanneer de opnames van nieuwe afleveringen weer van start kunnen gaan.

Om hier een antwoord op te bieden zullen de makers van de soap de komende weken starten met testopnames. 'Hierbij zal een aflevering uit het verleden opnieuw opgenomen worden, maar dit keer volgens de veiligheidsvoorschriften die momenteel gelden', vertelt Goris. 'We gaan dus de afstand van anderhalve meter respecteren. In de laatste afleveringen die op de buis te zien waren, verkochten de personages elkaar wel al eens een mep, maar zo'n dingen kunnen nu natuurlijk niet meer. Net als intimiteit, kusscènes, aanrakingen, enzovoort. Sommige zaken zullen dus licht herschreven worden. We willen zo zien welke invloed de veiligheidsmaatregelen hebben op het draaien van de soap en of het mogelijk is om op deze manier kwalitatieve afleveringen op te nemen. De kennis die we hieruit opdoen, zullen we trouwens delen met de volledige sector.'

Van de castleden is onder andere Marleen Merckx (Simonne Backx in 'Thuis') erg enthousiast over de testopnames. Zij is ervan overtuigd dat alle veiligheidsmaatregelen bij de opnames gevolgd zullen worden. Toch vraagt ze zich wel af welke gevolgen dit voor de serie zal hebben: ''Thuis' draait natuurlijk vaak om fysiek contact. Het is een soap die warmte moet uitstralen, dus ik vraag me af hoe dat zal verlopen wanneer we die strikte maatregelen moeten volgen.'

Bron: Het Laatste Nieuws/Eén