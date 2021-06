'The Sky is the Limit' strikt Jean-Claude Van Damme

Het ziet er naar uit dat programmamaker Peter Boeckx een grote vis heeft kunnen binnenhalen voor het nieuwe seizoen van 'The Sky is the Limit'. Het gaat om niemand anders dan acteur Jean-Claude Van Damme, zo schrijft Het Nieuwsblad.

Jean-Claude Van Damme is over de hele wereld bekend als gevierd Hollywood-acteur in tal van actiefilms, maar is ook gewoon van Brusselse komaf. Dat leverde hem de legendarische bijnaam 'Muscles from Brussels' op. Van Damme is intussen 60 jaar en acteert nog steeds. Zo zie je deze zomer zijn nieuwste prent 'The Last Mercenary' op Netflix.

Of Jean-Claude Van Damme in het nieuwe seizoen van 'The Sky is the Limit' echt zal geportretteerd worden of het om een gastrol gaat, is nog niet bekend.

Bron: Het Nieuwsblad