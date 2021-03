'The Sky is the Limit' komt terug met zogenaamde 'all stars'-editie

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Peter Boeckx is begonnen met de opnames van het nieuwe seizoen van zijn succesprogramma 'The Sky is the Limit' op Play4. Dat schrijft Het Nieuwsblad. En het belooft een bijzondere jaargang te worden.