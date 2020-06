Telenet en Proximus starten procedure tegen Pro League

Telecomoperatoren Proximus en Telenet onderzoeken de mogelijkheid om een arbitrageprocedure tegen de Pro League op te starten. Dat weet Het Nieuwsblad.

Beide operatoren zijn momenteel in onderhandeling met de Belgische profclubs over de laatste schijf van de tv-rechten van het Belgisch voetbal ter waarde van 23 miljoen euro. Maar omdat de competitie door corona is stopgezet willen zowel Proximus als Telenet een zogeheten 'proportionele' terugbetaling. Maar daar wil de Pro League niets van weten.

'We zien dat er elders in Europa wel nog wordt gevoetbald. Ook in België zijn sportwedstrijden vanaf juli toegelaten. We begrijpen dat de hele play-offs niet meer konden worden gespeeld, maar er had misschien meer naar creatieve oplossingen moeten worden gezocht', aldus Proximus in Het Nieuwsblad. Bij concurrent Telenet klinkt een gelijkaardig geluid.

Telenet en Proximus onderhandelen momenteel met de nieuwe rechtenhouder Eleven Sports voor de uitzendingen van volgend seizoen. Naar verluidt wordt het contract tussen Eleven en de Belgische Pro League ergens deze week definitief ondertekend.

Bron: Het Nieuwsblad



