Succesvol theater- en online project 'Assisen' wordt televisieserie op Play4

'Assisen', het bijzonder succesvolle theater- en onlineconcept van het productiehuis van James Cooke vindt de weg naar het kleine scherm. Het bedrijf werkt aan een televisie-versie die op Play4 zal te zien zijn.

De tv-versie van 'Assisen' zal geproduceerd worden door het productiehuis Dedsit, een dochteronderneming van Studio 100 gerund door onder meer James Cooke. De serie wordt een gloednieuw format dat speciaal voor Play4 in ontwikkeling is. Hoewel een fictiereeks zal de kijker inspraak krijgen in de uiteindelijke afloop. De 'jury' van het assisenproces in de reeks zal dus naar de kijkers luisteren om hun definitieve eindoordeel te vellen.

Voor de kijkers wordt het alleszins nagelbijten tot en met de jury haar uiteindelijke oordeel velt over de zaak. Volgens de makers wordt het programma 'een heuse mindfuck', zo klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Wanneer de tv-versie van 'Assisen' op Play4 te zien is, wordt pas later bekendgemaakt. Wie niet kan wachten, krijgt alvast vanaf 30 maart online de kans om mee te leven met het derde 'Assisen'-verhaal. Daarin zien we onder meer Kim Van Oncen, Tine Embrechts en Stan Van Samang aan het werk.