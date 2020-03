Studio 100 stelt geplande shows in maart uit

Naar aanleiding van het advies van de federale regering in verband met publieksbijeenkomsten heeft Studio 100 in nauw overleg met de betrokken autoriteiten beslist om de lopende shows in maart uit te stellen.

Het gaat hierbij over de musical 'Daens' en de spektakel-musical '40-45' in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs en de K3-show in Flanders Expo in Gent.

Mensen die een ticket hebben gekocht voor één van deze voorstellingen zullen snel gecontacteerd worden via e-mail in verband met de omboeking naar de alternatieve speeldata.

Hans Bourlon: 'We zijn helaas genoodzaakt om op korte termijn onze shows uit te stellen en we hopen uiteraard deze voorstellingen snel opnieuw te kunnen inplannen. Op deze manier hopen we de impact voor onze bezoekers en medewerkers tot een minimum te herleiden.'