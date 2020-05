Straffe liefdesverhalen gezocht voor nieuw VTM-programma

Foto: VTM - © MEDIALAAN 2017

Voor een nieuw VTM-programma zoekt Shelter, het productiehuis van 'Studio Tarara', 'Benidorm Bastards' en 'Hoe Zal ik Het Zeggen?', straffe liedesverhalen. Heb jij zo'n verhaal? Of ken je iemand? Niet aarzelen!

Ben jij of ken jij iemand die ooit een zotte liefdesverklaring op poten heeft gezet of nogal groots uit de hoek is gekomen voor de liefde? Heb jij op een spannende manier de man van je leven leren kennen?



Of heb jij ooit iemand op spectaculaire wijze op date gevraagd? Happy end of niet, grappig, gênant of net heel romantisch: alles is mogelijk.



Laat van je horen en stuur jouw love story naar liefde@shelter.be of check VTM.be