Stef Bos, Ibe, Bart Kaëll en vele anderen geven online huiskamerconcert voor Radio 2-luisteraars

Stef Bos, Ibe, Bart KaŽll en vele anderen geven online huiskamerconcert voor Radio 2-luisteraars

In coronatijden brengt Radio 2 optredens van bekende Vlaamse artiesten naar alle huiskamers met de Beste Buren Huiskamerconcerten. Meer dan 25 000 Radio 2-luisteraars genoten afgelopen weekend van een live miniconcert van Willy Sommers, Gene Thomas, The Starlings, Bent Van Looy, Metejoor en Sasha & Davy.

In de Radio 2-app kwamen over heel het weekend meer dan 50.000 unieke bezoekers die samen 120.000 keer kwamen luisteren en kijken. Bent Van Looy sprong in zijn pyjama achter de piano en Willy mocht zaterdag het eerste huiskamerconcert afsluiten met een 'Laat de zon in je hart'-polonaise.

Ook dit weekend gaat Radio 2 door met de muzikale actie. Nog meer Vlaamse artiesten - onder meer Stef Bos (live vanuit Zuid-Afrika!), Ibe en Bart Kaëll - treden dit weekend aan met een uniek Beste Buren Huiskamerconcert. Kim Debrie is vanuit de studio opnieuw gastvrouw van dienst. Meekijken kan op zaterdag en zondag vanaf 14.30 uur via de Radio 2 app, te downloaden op smartphone of via app.radio2.be.

Op de affiche:

Zaterdag 28 maart

Udo

Yves Segers

Riet

Bart Kaëll

Zondag 29 maart

Stef Bos (live vanuit Zuid-Afrika)

Lenny (zonder zijn Wespen weliswaar)

Ibe

Sabien Tiels

Benieuwd wie volgend weekend op de affiche staat? Houd radio2.be in de gaten.