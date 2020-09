Staf Coppens verhuist naar Zweden

Foto: VTM - © MEDIALAAN - De Persgroep Publishing 2019

'Onze grote droom die uitkomt', zo kondigt VTM-presentator Staf Coppens zijn verhuis naar Zweden aan. Staf en zijn gezin gaan een camping openen midden in de Zweedse natuur. Alles wordt gevolgd door een cameraploeg.

De presentator maakt zijn nieuw avontuur bekend via Instagram. Samen met zijn vrouw Monique en zijn twee kinderen verhuist Staf nog dit jaar naar het Scandinavisch land. 'De kinderen kunnen daar schaatsen, daar zijn keiveel schaatsbanen. En wij openen in de zomer een camping. Dat is een droom die ik al heel lang heb en ik ga dat nu gewoon doen. Het is echt', klinkt het.



Staf blijft televisie maken in Vlaanderen. Aan zijn broer Mathias vertelt hij dat ze online kunnen verder werken en dat hij naar België afzakt voor opnames. Een cameraploeg zou het Zweedse avontuur ook volgen, meldt HLN.be. Meer details zijn echter nog niet bekend.

Bron: HLN.be

Bekijk hoe Staf het nieuws vertelt aan zijn broer Mathias:



