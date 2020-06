Slongs vanaf 12 juni op VIER jurylid in Amerikaanse talentenshow 'The World's Best'

Vanaf 12 juni is de Antwerpse zangeres Slongs elke vrijdag om 20.35 uur te bewonderen op VIER in de spectaculaire Amerikaanse talentenshow 'The World's Best'.

Zij mag er als één van de experten oordelen over de prestaties van de kandidaten. In de show, die gepresenteerd wordt door de populaire Carpool Karaoke-host James Corden, strijden unieke acts van over de hele wereld voor een prijzenpot van maar liefst 1 miljoen dollar én de titel van 'The World's Best'. Van geweldige zangprestaties tot spraakmakende goocheltrucs en gevaarlijke stunts, alles passeert de revue. Maar wie blaast de jury en de experten helemaal omver?

50 internationale experten in de 'Wall of the World' én een driekoppige jury

Om die 1 miljoen dollar aan prijzengeld binnen te halen, moeten de kandidaten wel heel wat hordes zien te overwinnen: een feilloze prestatie neerzetten, de Amerikaanse jury overtuigen én de harten veroveren van de internationale experten. De jury bestaat uit actrice Drew Barrymore, zangeres Faith Hill en tv personality RuPaul. Zij krijgen de hulp van 50 internationale experten – waaronder Slongs - elk met hun eigen specialiteit binnen de entertainmentsector. Samen vormen ze het vierde en beslissende jurylid. Bollywood, ballet, K-Pop, comedy, dans, rap, vechtsport, magie, … Zo is alles en iedereen vertegenwoordigd. Onze noorderburen vaardigen Angela Groothuizen en Chantal Janzen af.

Aflevering 1

De groep Kukkiwon uit Zuid-Korea trapt de eerste aflevering op gang, letterlijk. Zij laten hun martial arts acrobatie los op de jury en de experten. De TNT Boys uit de Filipijnen proberen hun slag binnen te halen met hun zangtalent. Enkh Erdene uit Mongolië spreekt geen woord Engels, maar hij heeft wel een geweldige countrystem. De 'Space Cowboy' uit Australië verbaast iedereen tijdens een intense sessie zwaardslikken. De Japanse Manami Ito speelt viool ... met een prothese. En de Britse escape artist Matt Johnson doet iedereen naar adem happen tijdens zijn gevaarlijke ontsnappingsact.

'The World's Best', vanaf vrijdag 12 juni om 20.35 uur op VIER.