Schrijf je in voor nieuw seizoen van 'Love Island' op VIJF

Foto: VIER - © SBS Belgium 2019

Dit najaar zet Viktor Verhulst opnieuw zes weken lang de deuren van de 'Love Island'-villa op Gran Canaria open voor tien Vlaamse en Nederlandse singles die op zoek zijn naar hun ware liefde.

De vrijgezellen hopen op het eiland hun perfecte match te vinden, maar zoals wel vaker loopt die zoektocht zelden over rozen. De singles moeten zich dan ook volledig openstellen voor de liefde én ook de harten van de kijkers zien te veroveren. De online- en tv-kijkers bepalen thuis welke deelnemers op het eiland blijven, maar ook welk stel ze willen kronen tot het sterkste koppel.

Vorig jaar hielden op 'Love Island' acht kandidaten een relatie over aan het liefdesavontuur, en ook vandaag viert de liefde nog steeds hoogtij bij het winnende liefdeskoppel Aleksandra en Denzel.

Corona-proof

VIJF neemt dit jaar uiteraard ook maatregelen naar aanleiding van het coronavirus. Zo staan de makers van 'Love Island' in contact met alle ziekenhuizen in de buurt. Er wordt een procol opgesteld dat rekening houdt met de geldende maatregelen in België, Nederland én Spanje. En de deelnemers zullen twee keer op corona getest worden. Een eerste keer voor ze naar het eiland vertrekken en een tweede keer na een aantal dagen quarantaine in Gran Canaria. En willen de kandidaten tijdens de opnames getest worden, dan kan dat ook.

'Omdat de deelnemers dan in principe coronavrij zijn, wordt de groep in de villa gezien als een huishouden. Ze hoeven dus geen afstand te houden en krijgen alle vrijheid', aldus een woordvoerster in Het Laatste Nieuws.

Ben jij op zoek naar de ware liefde en wil je graag meedoen aan dit verleidelijke liefdesavontuur? Stel je dan hier kandidaat!

Het nieuwe seizoen van 'Love Island' zal dit najaar dagelijks te zien zijn op VIJF en op VIJF.be.

Bron: VIJF.be - HLN - eigen bericht