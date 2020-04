Schrijf je in voor een nieuw seizoen 'Twee tot de Zesde Macht'

Foto: Eén - © VRT Geert Van Hoeymissen 2019

Het huidige seizoen van 'Twee tot de Zesde Macht' loopt nog volop op En, maar Jeroen Meus is nu al op zoek naar gemotiveerde en sympathieke duo's voor een nieuwe reeks. Ben jij d geknipte kandidaat? En durf jij de uitdaging aangaan? Schrijf je dan snel in!





Heb jij het altijd al eens willen opnemen tegen een tandem Bekende Medemensen? Aarzel dan niet, zoek een perfecte duopartner en waag je kans door je in te schrijven via het formulier op de website van Eén.



Schrijf je zo snel mogelijk in want de plaatsen zijn beperkt! Je moet minimum 18 jaar zijn om te kunnen deelnemen.



