Sam, Inge en Wim nemen afscheid van Q-nieuwslezeres Lies (VIDEO)

Foto: Qmusic © DPG Media 2020

Een emotionele ochtend op Qmusic vanmorgen, vrijdag 27 maart. Het Qmusic-ochtendtrio Sam De Bruyn, Inge De Vogelaere en Wim Oosterlinck nam afscheid van hun vaste Q-nieuwslezeres Lies Vandenberghe.

(Opgelet! De foto is een eerder gemaakt beeld, voor de coronacrisis!)

Lies maakt nu maandag 30 maart om 13.00 haar debuut als sportanker bij VTM NIEUWS. Vanmorgen om 09.00 presenteerde ze dus haar laatste nieuws op Qmusic. 'Ik ga deze job hard missen. En jullie natuurlijk ook. De wekker wat minder”, lachte Lies. “Dit vergeet ik nooit meer, het was een mooi hoofdstuk in mijn leven.'



Sam, Inge en Wim wilden op gepaste wijze afscheid nemen van Lies en haar succes wensen met haar nieuwe job. Ze lieten haar enkele boodschappen horen van familie, vrienden en collega’s. Zo waren onder andere VTM NIEUWS-ankers Birgit Van Mol en haar man Maarten Breckx te horen, die een speciale boodschap meegaf: “Als ik het zelfs kan, kan jij het zeker. Zelfs honderd keer beter.” Ook het ochtendtrio vertelde iets moois: 'Voor ons blijf je altijd ‘ons Lies van het nieuws’.'



Lies kon haar tranen niet bedwingen bij het horen van de vele boodschappen: 'Wauw, bedankt. Ik wil jullie knuffelen, maar dat kan niet. Ik ga jullie heel hard missen. Dit ochtendteam zit zo diep in mijn hart. En ook bedankt aan de beste luisteraars. Bedankt voor alles.'

Debuut als VTM NIEUWS-sportanker

Vanaf nu maandag 30 maart verwelkomen de nieuwsankers van VTM NIEUWS Lies Vandenberghe als nieuw vrouwelijk sportanker. Lies versterkt daarmee het huidige team met sportankers Maarten Breckx en Jan Dewijngaert. Ze is op maandag 30 maart voor de eerste keer op het scherm te zien om 13.00 en om 19.00 bij VTM.







