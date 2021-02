Ruth Joos en Wilfried de Jong presenteren nieuw boekenprogramma op Canvas

Foto: © VPRO/Merlijn Doomernik 2021

Ruth Joos en Wilfried de Jong zijn de presentatoren van het nieuwe boekenprogramma 'Brommer Op Zee' waarin ze wekelijks schrijvers en dichters interviewen over hun werk.

De programmatitel verwijst naar het bekende verhaal van de schrijver J.M.A. Biesheuvel. Online gaat 'Brommer Op Zee' verder als leesclub. Samen met een maandelijks wisselende host lezen kijkers een boek en gaan daarover met elkaar in gesprek.

Ruth Joos is al jaren toonaangevend in haar interviews met schrijvers uit binnen- en buitenland. Ze had een eigen cultuurmagazine, is veelgevraagd op literaire festivals en presenteert om de week 'De Ochtend' op Radio 1.

Nederlander Wilfried de Jong presenteerde al verschillende televisieprogramma’s voor de VPRO waaronder 'Pakhuis De Jong', 'Holland Sport' en 'Fotostudio De Jong'. Hij was drie jaar de interviewer bij 'Zomergasten' en is één van de vaste presentatoren van het journalistieke radioprogramma 'Met het Oog op Morgen' op NPO Radio 1. Hij schrijft boeken (fictie/non-fictie) en heeft een wekelijkse column in NRC.

Eindredacteur Jikke Wechgelaer: 'Wilfried de Jong is een begenadigde en originele interviewer met een grote liefde voor boeken. Ruth Joos maakte vele cultuurprogramma’s in Vlaanderen en is een doorgewinterde boekenkenner en lezer. Er hangt een bijzondere chemie tussen die twee. Ze kennen elkaar al langer en zijn goed op elkaar ingespeeld. De liefde voor boeken spat er vanaf.'

'Brommer Op Zee', vanaf zondag 18 april om 20.00 uur op Canvas en om 19.25 uur bij de VPRO op NPO 2.