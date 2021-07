Ruth Beeckmans en Frances Lefebure zoeken singles met beperking of stoornis voor 'Cupido Ofzo'

Foto: VTM - © DPG Media 2021

Binnenkort gaan de deuren van het datingbureau in 'Cupido Ofzo' opnieuw open! Daarin worden singles met een beperking of stoornis ondergedompeld in de wondere wereld van daten. Dit keer nemen Ruth Beeckmans en Frances Lefebure als gloednieuw duo Cupido's pijlen in eigen handen.