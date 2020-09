Ruth Becquart is Nathalie in 'Undercover 2': 'Ik heb zelfs leren paardrijden' - INTERVIEW

Op zondag 6 september start op Eén het tweede seizoen van 'Undercover', de succesvolle fictiereeks met Tom Waes, Anna Drijver en Frank Lammers. Dit keer speelt een manege een grote rol in het verhaal.

En daar vinden we Nathalie terug. Dat personage wordt gespeeld door Ruth Becquart ('Over Water').

Is Nathalie niet een beetje een atypische rol voor jou?

Ruth Becquart: ‘Dat weet ik niet. Misschien omdat de mennsen mij kennen als de keiharde zakenvrouw uit 'Over Water'? Ik heb in 'Chaussée d'Amour' nog prostituée Sandy gespeeld, dat was toch ook helemaal anders (lacht). Bovendien is het personage Nathalie gecreërd met mij in het achterhoofd. En dat is wel een heel fijn gevoel.'

En vond je het zelf een leuk personage om te spelen?

Ruth: 'Heel leuk! Ik kijk met veel warme gevoelens terug op de opnames. Nathalie is een alleenstaande moeder. Zij had een moeilijke jeugd, een zwaar drugsverleden, kampt nu met financiële problemen en toch probeert zij om de best mogelijke mama te zijn. Het was heel fijn om mij in dat karakter vast te bijten.'

Je hebt zelfs nieuwe ervaringen opgedaan?

Ruth: 'Ja. Mijn personage Nathalie is paardenverzorgster op de manege dus heb ik leren paardrijden. Want dat had ik nog nooit gedaan. Dat is wat mij echt boeit, nieuwe dingen aanleren om zo je personage rijker te maken. Ben daarin echt een strever. Ik wil alles altijd zo goed mogelijk doen, mij voor 1000 procent geven.'

Dus de opnames zijn voor jou heel goed meegevallen?

Ruth: 'Ik voelde mij direct thuis op de set van 'Undercover'. Het was de eerste keer dat ik met Tom Waes samenwerkte, maar Wim Willaert en Sebastien Dewaele bijvoorbeeld zijn mensen die ik al heel lang ken. En ook met regisseur Pieter Van Hees had ik al samengewerkt. Showrunner Nico Moolenaar was ook veel aanwezig op de set. Dan weet je dat je goed 'bewaakt' wordt, dat er over de kwaliteit wordt gewaakt. En dat geeft je als speler een heel goed gevoel. Maar dat is typisch voor De Mensen (het productiehuis van 'Undercover', nvdr). Je komt terecht in een warm bad van kwaliteit en fijne samenwerking op alle gebieden. Ze weten heel goed waarmee ze bezig zijn.'

'Undercover', vanaf zondag 6 september om 20.45 uur op Eén.