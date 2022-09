'Ruimtevaarder' van Kommil Foo herovert eerste plaats in 'De Radio 1 Lage Landenlijst'

Zaterdag kroonden de luisteraars van Radio 1 'Ruimtevaarder' van Kommil Foo opnieuw tot hun meest favoriete Nederlandstalige nummer in 'De Radio 1 Lage Landenlijst'.

Voor de 7de keer op rij ging Radio 1 op zoek naar het beste Nederlandstalige nummer uit zowel Nederland als België. Vorig jaar moest Kommil Foo de eerste plaats nog afstaan aan Kris De Bruyne met 'Amsterdam'. Dit jaar staat 'Ruimtevaarder' opnieuw op 1. Het Zesde Metaal prijkt op de tweede plaats met 'Ploegsteert'. 'Mia' van Gorki vervolledigt het podium. Xavier Taveirne en Evert Venema loodsten de luisteraars door de top 100 van de beste Nederlandstalige nummers.

Top 10

1. Kommil Foo – Ruimtevaarder (2)

2. Het Zesde Metaal – Ploegsteert (3)

3. Gorki – Mia (4)

4. Wim De Craene – Tim (6)

5. Kris De Bruyne – Amsterdam (1)

6. Ramses Shaffy en Liesbeth List – Pastorale (7)

7. Raymond van het Groenewoud – Twee Meisjes (8)

8. Boudewijn de Groot – Avond (9)

9. The Scene – Blauw (10)

10. Merol – Vol (nieuw)

Enkele opvallende trends:

Vrouwen

Er zit flink wat vernieuwing in de lijst met vooral vrouwelijke artiesten: Froukje, Eefje de Visser en Merol. Die laatste haar passage in De Slimste Mens ter Wereld heeft haar zeker geen windeieren gelegd. Met 3 (nieuwe) nummers staat ze in de lijst. Bovendien is ze met 'Vol' de hoogste nieuwkomer op nummer 10.

Eefje de Visser was dan weer de sterkste stijger. Dit jaar stond ze met 'Bitterzoet' op plaats 26. Vorig jaar was dit nog plaats 79.

(Recent) overleden artiesten

Ook de fans van Arno gingen op zoek naar een Nederlandstalig nummer van hem. 'Je bent een vriend van mij' komt nieuw binnen op plaats 55.

Ook Doe Maar doet het dit jaar opvallend beter. Afgelopen jaar stierf frontman Henny Vrienten. Doe Maar staat 3 keer in de lijst.

Weetjes

Boudewijn de Groot, The Scene, Raymond van het Groenewoud, Noordkaap en Gorki komen het vaakst voor in de lijst. Ze zijn telkens goed voor 4 noteringen.

De lijst vernieuwt elk jaar en dat was deze editie niet anders. Er staan 22 nieuwe nummers in de lijst.