Radio 2 ontrafelt de hele zomer lang mysteries uit jouw buurt

Wie nam de telefoon écht op als je het nummer van Will Tura draaide? Wat is het bizarste dat al is aangespoeld aan onze kust? En is de marginale driehoek écht marginaal? Radio 2 zoekt het uit!

De zomer staat bij Radio 2 helemaal in het teken van mysteries. Heel juli en augustus stuurt de radiozender de allerbeste mysteriejagers uit naar alle uithoeken van Vlaanderen en Brussel om er onopgeloste raadsels, verhalen en vreemde gebeurtenissen van en mét de luisteraars uit te pluizen. Samen ontrafelen ze deze zomer maar liefst 40 lokale mysteries. Meespeuren kan elke dag in 'Start Je Dag', de regionale middaguitzending en via de Radio 2-app. Aan het einde van elke week zorgt Britt Van Marsenille voor opheldering in de Radio 2 Mysteries-podcast.

Geheimzinnige verhalen

Elke provincie heeft geheimzinnige verhalen die vragen oproepen. Radio 2 gaat deze zomer resoluut voor de opheldering. Elke week richten de regionale redacties van Radio 2 in Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg, Oost- en West-Vlaanderen zich op een bepaald mysterie in hun provincie. Je hoort de zoektocht naar antwoorden dagelijks in het regionale programma 'Start je Dag' en tijdens de middag. Actief meespeuren kan ook via de Radio 2-app. Aan het einde van elke week zorgen Britt Van Marsenille en haar mysteriejagers voor opheldering van de lokale mysteries in de Radio 2 Mysteries-podcast.

'Radio 2 Mysteries', vanaf maandag 5 juli elke dag van 6.00 tot 8.00 uur en 12.00 tot 13.00 uur op Radio 2, via de Radio 2-app en radio2.be.

Nog meer podcasts om bij weg te dromen

Naast de Mysteries-podcast zijn er natuurlijk ook nog andere podcasts van Radio 2 om bij weg te dromen. Op zoek naar een ideale 'compagnon de route' op je natuurwandeling, tijdens je reis of bij je vaccinatieprik? Ontdek hieronder alvast enkele luistertips voor uren zomers luisterplezier.

''t Koekoeksnest'

Nostalgie alom, want de legendarische radiosoap uit de jaren 90 is helemaal terug van weggeweest! Vanaf vrijdag 2 juli ontdek je wekelijks vijf nieuwe afleveringen van ''t Koekoeksnest' in de Radio 2-app.

'De Rotonde'

De 230ste gast van de al even legendarische Rotonde was Christel Van Dyck zelf. Zij liet zich afgelopen zondag interviewen door Xavier Taveirne en het werd een wondermooi gesprek. Beluister de bijzondere laatste Rotonde als podcast in de Radio 2-app. Of ontdek en herbeluister tientallen gesprekken van de afgelopen jaren uit 'De Rotonde'. Eddy Planckaert, Jef Vermassen, Niels Destadsbader, Free Souffriau, Viviane De Muynck, Martin Heylen, Axelle Red, Lucien Van Impe, ... zijn maar een kleine greep uit het uitgebreide aanbod.

De Radio 2 Prikcast

Radio 2 maakt het kwartiertje wachten na je vaccin net iets aangenamer met de Radio 2 Prikcast! In De Prikcast neemt Radio 2 iedereen mee achter de schermen van het vaccinatiecentrum. Gedurende een kwartier licht de podcast een tip van de sluier van wat er écht gebeurt achter al die deuren en gordijntjes.

'De Zomers van...'

Kim Debrie duikt deze zomer wekelijks in het vakantiegeheugen van een bekende Vlaming in 'De Zomers van…' Aan welke zomer heeft Steven Van Gucht mooie herinneringen? Wat houdt een ideale vakantie in voor Elke Clijsters en hoe ziet de zomer van Gert Verhulst er dit jaar uit? Het antwoord op deze vragen hoor je elke zondagochtend op de radio en kan je herbeluisteren in de podcast.

'Wereldhits van bij ons'

In 'Wereldhits van bij ons' hoor je artiesten zelf aan het woord over hun internationale successen. Je krijgt een unieke, muzikale blik achter de schermen en hoort onder meer Axelle Red over 'Sensualité', Adamo over 'Tombe La Neige' en Soulsister over 'The Way to Your Heart'.