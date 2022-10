Radio 1 lanceert waargebeurde en hallucinante podcast 'De Gifmenger'

Fan van true crime? Spits dan je oren, want Radio 1 lanceert met 'De Gifmenger' een podcast die je absoluut wil horen. In 'De Gifmenger' vertelt onderzoeksjournalist Stefaan Anrys het onwaarschijnlijke verhaal over een tandarts, de Colombiaanse maffia en heksensabbats.

Het resultaat is een vierdelige hallucinante docupodcast. Een spannende, waargebeurde kroniek voor fans van occulte verhalen en wetenschap. Tegelijkertijd is 'De Gifmenger' een persoonlijk én universeel verhaal, want: dit had iedereen kunnen overkomen.

De gifmenger

Een tandarts belandt om onverklaarbare redenen op de spoedgevallendienst met verlammingsverschijnselen. Bovendien hallucineert hij. Hij doorstaat onuitstaanbare angsten en heeft vreselijke visioenen over de duivel. En ongelooflijk, maar enkele weken later overkomt zijn zoon iets gelijkaardigs. Vader en zoon balanceren op het randje van de dood. De ziekenhuisartsen staan voor een raadsel. Ze vinden aanvankelijk geen verklaring voor de symptomen van deze twee mannen. Twintig jaar later zoekt onderzoeksjournalist en podcastmaker Stefaan Anrys uit wat er precies is gebeurd met de tandarts en zijn zoon.

Aflevering 1: In coma

20 jaar geleden belandt een tandarts om onverklaarbare redenen op de spoedgevallendienst met verlammingsverschijnselen. De daaropvolgende maanden wordt hij geteisterd door verschrikkelijke nachtmerries. Het mysterie wordt nog groter wanneer enkele weken later ook de zoon van de tandarts met gelijkaardige symptomen wordt afgevoerd naar het ziekenhuis. In deze eerste aflevering zet Stefaan de eerste stappen in zijn zoektocht naar wat er precies is gebeurd.

Aflevering 2: De 'miljonairsrondgang'

Stefaan duikt de archieven in en verkent verschillende pistes binnen het onderzoek. Wat heeft er zich voorgedaan in de tandartspraktijk? Zijn er al gelijkaardige gevallen gedocumenteerd? En wat is de rol van jeugdschrijver Marc de Bel in dit verhaal?

Aflevering 3: Een brief

Stefaan bijt zich vast in enkele hypotheses en verzamelt voldoende bewijs om een aantal pistes definitief uit te sluiten. Wanneer hij plots een brief ontvangt van de tandarts lijken alle puzzelstukjes op hun plaats te vallen.

Aflevering 4: Wie is de gifmenger?

In deze vierde en laatste aflevering vindt Stefaan het antwoord op wat de tandarts en zijn zoon is overkomen, en krijgt hij inzicht in het perspectief van de gifmenger. Alle losse elementen, getuigenissen en hypothesen komen samen en schijnen eindelijk licht op wat er zich al die jaren geleden heeft afgespeeld.

'De Gifmenger' is vanaf nu beschikbaar op VRT MAX en is een productie van Het Geluidshuis, in samenwerking met Radio 1.