Radio 1 lanceert 'Mistlicht', een zoektocht naar wat dementie met een mens doet

Wat doet dementie met een mens? In de Radio 1-podcast 'Mistlicht' gaat Sven Speybrouck op zoek naar lotgenoten van zijn moeder. Hij luistert naar mensen met dementie, naar de mensen die voor hen zorgen en naar experts, in een poging het ongrijpbare te begrijpen en houvast te vinden, voor zichzelf maar ook en vooral voor iedereen die vroeg of laat met dementie te maken krijgt.

Op de Instagram-pagina van Sven Speybrouck staat een foto van zijn mama. Het beeld is wazig. Dat was zij toen ook al. Het moet rond die tijd geweest zijn dat stilaan duidelijk werd dat ze dementie had. Ergens in de mist in haar hoofd zijn moeder en zoon elkaar kwijtgeraakt. Jaren later is die foto van zijn mama het vertrekpunt van de podcast 'Mistlicht', een zoektocht naar wat dementie met een mens doet.

Aflevering 1: Sven & zijn broers, Tante Gina & Lien

Expert: Huub Buijssen

Het verhaal begint bij Sven thuis, in zijn eigen tuin. Daar haalt hij met zijn broers herinneringen op aan hun moeder, die negen jaar geleden stierf, en hoe het voor hen was op het moment dat ze met dementie te maken kreeg. Gaandeweg ontdekken ze dingen van elkaar die ze nog niet wisten. En er zijn nog familieleden die ervaring hebben met dementie. Svens tante Gina, de zus van zijn moeder, woont in Kortrijk, in een centrum voor mensen met dementie. Hij gaat bij haar op bezoek samen met zijn nicht Lien. En hij gaat praten met de Nederlandse psycholoog Huub Buijssen aan wiens boeken hij veel heeft gehad toen het in het hoofd van zijn mama steeds mistiger werd.

