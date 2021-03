Qmusic zet de 'paaspauze' in met extra goede vibes:'Q knalt je erdoor!'

Vanaf vandaag, maandag 29 maart, brengt Qmusic een hele week lang extra veel positieve vibes tot bij de luisteraars met 'Q knalt je erdoor!'. Nog tot en met vrijdag 2 april zorgt de radiozender voor dat extra beetje energie en optimisme om te blijven volhouden in deze coronaperiode.

Qmusic-dj Vincent Fierens is tot en met donderdag, na zijn avondspitsprogramma 'Vincent Live', een uurtje langer te horen met 'Het Overlegcomité'. Luisteraars kunnen van 19.00 tot 20.00 kiezen tussen twee straffe nummers in de Q-app. Na 'het overleg' wordt de song met de meeste voorkeursstemmen gedraaid. Kortom: veel muziek, gekozen door de Q-luisteraars. Nadien houdt Qmusic-dj Jana De Wilde van 20.00 tot middernacht een 'Lockdown Party' en krijgt daarbij elke dag het gezelschap van een bekende gast en een Qmusic-collega. Op vrijdag zet Jana van 18.00 tot 21.00 het weekend in met 'Vrienden van de Lockdown' met veel positiviteit en goede muziek.



Deze week kiest een Q-luisteraar ook elk uur, van 04.00 tot 19.00, een knalplaat die hij wil horen en die voor een extra boost zorgt bij de rest van Vlaanderen. Stan Van Samang mocht vanmorgen de spits afbijten bij het Qmusic-ochtendduo Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe. Stan koos voor 'Highway to Hell' van AC/DC: 'Dat nummer moet heel luid staan. Je kan daar niet stil naar luisteren. Ik heb het ook live mogen meemaken. Zo ben ik eens twee keer naar AC/DC gaan kijken. Als dat nummer wordt ingezet, voel je dat van in je tenen tot in je wenkbrauwen. Het is niet normaal hoeveel energie dat geeft.' Iedereen kan zijn favoriete nummer doorsturen via Qmusic.be of de Q-app.