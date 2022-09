Qmusic trapt najaar af met 'Het Geluid', Lost Frequencies vervoegt de dj's

Met zo'n 350.000 bezoekers, een 40-tal live optredens, 780 uren live radio, één huwelijk en 9.600 porties nacho's sloot Qmusic afgelopen weekend een schitterende zomer aan het Q-Beach House af.

Vandaag, maandag 5 september, duiken de Q-dj’s de radiostudio weer in voor een minstens even schitterend najaar. Dat wordt groots afgetrapt, want Q-dj’s Maarten en Dorothee starten opnieuw de iconische zoektocht naar 'Het Geluid'. De actie luidt niet alleen een radioseizoen met vertrouwde stemmen en vaste waarden in, maar ook eentje met een nieuwe straffe naam: de wereldberoemde dj Lost Frequencies versterkt het team van Qmusic. Verder bedienen een vernieuwde Q-app en nieuwe digitale themazenders de luisteraars meer dan ooit op hun wenken.

'Het Geluid' is terug!

Het is zover! Na twee jaar radiostilte barst vandaag, maandag 5 september, de iconische zoektocht naar 'Het Geluid' weer helemaal los. Iedere weekdag, van 'Maarten & Dorothee' tot en met 'Vincent Live' (6u00 tot 19u00), horen de luisteraars elk uur 'Het Geluid'. De gelukkige Q-luisteraar die het raadt, wint het bedrag dat op dat moment in de pot zit. Bij de start zit er 100 euro in de pot, per fout antwoord komt er 100 euro bij. Om 9.30 uur wordt telkens de Superronde gespeeld, dan mogen drie luisteraars het geluid raden. Wie mee wil spelen, schrijft zich in via de nieuwe Q-app.

Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe: 'De zalige zomer aan het Q-Beach House zit er nog maar net op en we vliegen er meteen weer in met een legendarische actie. Het makkelijkste, maar tegelijk ook moeilijkste en spannendste radiospel ooit is terug! We zijn benieuwd hoeveel pogingen onze luisteraars nodig hebben om 'Het Geluid' te raden en hoe groot de pot wordt. Spannend!'

Lost Frequencies vuurt zijn favoriete tracks op de luisteraars af

Hij wordt internationaal aanbeden, vult moeiteloos de grootste concertzalen en festivalweides, scoort wereldwijd de ene na de andere monsterhit én vanaf 9 september is hij iedere vrijdag op Qmusic te horen. Met de 'Lost Radio Show' trakteert top-dj Lost Frequencies luisteraars iedere vrijdag tussen 21.00 en 22.00 uur op de beste melodieuze dance- en housemuziek. Lost Frequencies, Felix voor de vrienden, brengt fijne nieuwe ontdekkingen mee en combineert deze met eigen remixes en klassiekers van zijn favoriete artiesten. Samen met 'Radio Regi' (19.00 - 21.00 uur), 'Worldwide Club 20' (22.00 - 23.00 uur) en 'Q-Party' (00.00 - 02.00 uur) worden de vrijdagavonden bij Qmusic zo één groot feest!

Lost Frequencies: 'Ik ben super excited om een nieuwe radio residency bij Qmusic te starten. Een uur lang vuur ik mijn nieuwste ontdekkingen, eigen songs en favoriete nummers van het moment op de luisteraars af. 'Lost Radio Show' wordt een leuk moment met goede vibes, ideaal om samen het weekend af te trappen!'

Luisteraars kunnen rekenen op vertrouwde stemmen en vaste waarden

Never change a winning team! De Q-luisteraar kan dit najaar rekenen op vertrouwde stemmen en vaste waarden. Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe loodsen de luisteraars elke weekdag van 6.00 tot 10.00 uur doorheen de ochtend, in de avondspits (16.00 - 19.00 uur) is Vincent Fierens weer trouw op post met 'Vincent Live'. Ook doorheen de werkdag en avond krijgen de luisteraars gezelschap van een heleboel vertrouwde stemmen, zoals Matthias Vandenbulcke, Sean Dhondt, Jana De Wilde en Tom De Cock.

Verder maken ook Maureen Vanherberghen, Jolien Roets, Emma Salden, Vincent Vangeel, Ulrike D’hauwer, Yoren Linsen, Naomi Vanderpoorten, Jarne Rediers en Dimitri Wouters dit najaar het mooie weer.

Voor iedere Q-luisteraar wat wils met de digitale themazenders van Qmusic

Een nieuw aanbod van digitale themazenders bedient de Q-luisteraars meer dan ooit op hun wenken. Zo ziet Q-Workout het levenslicht. Met mixes aan een continue BPM kunnen luisteraars Harder Better Faster en Stronger gaan tijdens het sporten. Het nieuwe Q-Party bouwt dan weer iedere dag een feestje en haakt in op populaire parties doorheen het land. De bestaande digitale themakanalen krijgen een nieuw inhoudelijk jasje. Op Q-Foute Radio zijn nog meer Foute dj-sets van Dorothee Vegas en Like Maaren te horen, naast de Q-Top 40 knalt Q-Maximum Hits non-stop de beste hits door de speakers en voor hete HipHop en RnB tracks moeten luisteraars bij Q-DOWNTOWN zijn. Q-I Love The 90’s brengt hits uit het meest geschifte decennium ever en tot eind september hoor je zomerse beats op het Pop-Up Themakanaal Q-Maximum Summer.

De digitale themazenders zijn te beluisteren via de Q-app, qmusic.be en alle smartspeakers. Q-Foute Radio, Q-Maximum Hits en Q-DOWNTOWN zijn ook te beluisteren via DAB+.

Nog meer luisterplezier én beleving met de nieuwe Q-app

Live luisteren én kijken wordt nog eenvoudiger en plezanter met de nieuwe Q-app. De luisteraar kan makkelijk switchen tussen de verschillende zenders en een duik nemen in de wereld van Q en die van de themazenders. In de nieuwe app vinden luisteraars tonnen video - zowel hoogtepunten uit de studio als heel wat extra content -, podcasts, exclusieve Q-content en nieuwtjes over hun favoriete artiesten. Berichtjes sturen naar de Q-dj’s in de studio en meedoen aan zotte wedstrijden, waaronder ‘Het Geluid’, kan uiteraard ook.