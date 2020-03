Qmusic draait vanaf morgen op verzoek! #MusicIsThePower

Sinds deze week hoorden de Qmusic-luisteraars tussen 10.00 en 16.00 het nieuwe programma 'Blijf In Uw Kot!', waarin ze elk uur verzoeknummers konden aanvragen. Aangezien de Nationale Veiligheidsraad de maatregelen afgelopen vrijdag verlengd, draait Qmusic vanaf morgen op verzoek.

In de strijd tegen het coronavirus moet iedereen dus langer in zijn ‘kot’ blijven. Daarom draaien de Qmusic-dj’s vanaf morgen, maandag 30 maart, elke dag van 06.00 tot 22.00 verzoeknummers van de luisteraars.



'Welk liedje helpt jou het best terwijl je thuis aan het werken bent? Welk nummer wil jij opdragen aan iemand die je tijdens deze coronacrisis moet missen? Of met welke song wil jij iemand steunen die het écht lastig heeft? Álle liedjes zijn welkom. We sleuren ons hier samen door, onder de noemer #musicisthepower', licht Qmusic-dj Sam De Bruyn toe. Iedereen kan verzoekjes insturen via de Q-app of via Qmusic.be.



Robin Vissenaekens, programmadirecteur Qmusic: 'Zowel tijdens de radioprogramma’s als op de online kanalen werden onze Qmusic-dj’s overspoeld met warme berichten en aanvragen voor verzoeknummers. Van heel wat pakkende verhalen tot luisteraars die een energiek nummer nodig hadden tijdens de grote lenteschoonmaak bijvoorbeeld. Het is overduidelijk dat muziek helpt en mensen samenbrengt. Daarom gaan we op verzoek en verspreiden we #musicisthepower, omdat muziek kracht geeft om deze quarantaineperiode samen door te komen.'