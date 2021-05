Q-luisteraar Ulrike uit Lendelede wint allereerste verblijf in de Q-Sunset Loft in Oostende

Ulrike uit Lendelede mag zich de allereerste bewoner van de Q-Sunset Loft in Oostende noemen. De 22-jarige Q-luisteraar haalde het van Anouck uit Wespelaar en Stijn uit Peer in een spannende finale, waarin het drietal op zoek moest gaan naar drie typische geluiden van Oostende.

Ulrike wist samen met de hulp van Qmusic-dj Vincent Fierens als snelste de geluiden 'een hotelbel waar je op duwt', 'een redder die op zijn hoorn blaast' en 'een boot die zijn motor start' te verzamelen en kreeg de sleutel van de unieke loft boven het Kursaal Oostende overhandigd van het Qmusic-ochtendduo Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe: 'Amai! Ik moet nog even bekomen. Het was de moeite, ik had het niet gedacht', aldus Ulrike.

Ulrike mag een week lang genieten van 315 m² pure verwennerij met het állerbeste uitzicht van Oostende. De Q-Sunset Loft is warm, zuiders en luxueus ingericht met veel groen en zomerse attributen. Naast het ruime terras met een ongezien zeezicht van 30 meter, kijk je ook uit op het strand en de dijk van de koningin der badsteden. Er zijn ook verschillende gezellige zithoeken, twee cosy slaapkamers, een open keuken met een breed kookeiland én een gevulde koelkast, een vaste parkeerplek en nog zoveel meer. Kortom: alles waar je van droomt.

Q-luisteraars kunnen zich vanaf nu wekelijks opnieuw registreren via Qmusic.be en in de Q-app om een weekverblijf te winnen op deze unieke locatie met alles erop en eraan in Oostende.