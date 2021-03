Play5 zoekt koppels én singles voor 'Temptation Island: Love or Leave'

Is jouw relatie de goeie of twijfel je? Of ben je net op zoek naar een serieuze relatie? Dan is dit je kans! Voor het nieuwe seizoen van 'Temptation Island: Love Or Leave' is Play5 op zoek naar koppels en singles.

In 'Temptation Island: love or Leave' geven vier koppels op een zonnige locatie elkaar de vrijheid om te ontdekken of ze met de ware zijn of dat er toch iemand is die beter bij hen past. De partners worden van elkaar gescheiden en komen in contact met singles die op zoek zijn naar een serieuze relatie. Tijdens meerdere dates krijgen ze de kans een diepere connectie aan te gaan en te groeien als persoon. Gaan de deelnemers na het experiment weer terug naar hun vaste partner?



Durf jij dit avontuur aan te gaan? Iets voor jou? Schrijf je dan nu in!