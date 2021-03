Play4 introduceert 7 nieuwe 'Topdokters'

Zeven nieuwe topdokters zorgen in een nieuw seizoen van de succesvolle human interestreeks 'Topdokters 'voor een unieke blik achter de schermen van de medische wereld. Elk met hun eigen specialisatie en passie.

'Topdokters' kijkt dit seizoen in het hoofd en hart van dr. Aude Vanlander (lever- en pancreaschirurg), prof. dr. Tomas Menovsky (neurochirurg), prof. dr. Stephanie De Maesschalck (huisarts), prof. dr. Filomeen Haerynck (kinderimmunoloog), prof. dr. Koenraad van Renterghem (uroloog), dr. Sabine Maes (anesthesist) en dr. Erika Peeters (revalidatiearts). Zeven topdokters die elke dag tot het uiterste gaan om de moeilijkste medische vraagstukken op te lossen en de beste zorg aan elke patiënt te bieden.

Dr. Aude Vanlander, Lever- en pancreaschirurg (UZ Gent)

'Je moet zelfzeker zijn om chirurgie te doen, je werkt met een mensenleven.'

Dr. Vanlander werkt in het UZ Gent als gepassioneerd chirurg op de afdeling Algemene en hepatobiliaire heelkunde. Ze is gespecialiseerd in levertransplantaties en lever- en pancreaschirurgie. Waar mogelijk maakt ze tijdens haar ingrepen gebruik van de robot. Ze volgde daarvoor een opleiding in de bekende Orsi Academy, waar ze nu ook zelf les geeft in robotchirurgie aan andere artsen.

We zien haar onder andere aan het werk tijdens een unieke levertransplantatie waarbij een jonge moeder een stukje lever doneert aan haar zes maanden oude zieke baby.

Prof. dr. Tomas Menovsky, Neurochirurg (UZ Antwerpen)

'Ik hunker niet naar verering of vergoddelijking, zeker niet. Ik ben ook maar één mier van de acht miljard mieren op de wereld.'

Prof. dr. Menovsky is diensthoofd van de afdeling neurochirurgie in het UZ Antwerpen. Als gerenommeerd chirurg behandelt hij aandoeningen van het zenuwstelsel, de wervelkolom en de hersenen. Hij staat aan de top van de neurochirurgie en wordt erg gerespecteerd door zowel patiënten als collega’s. Samen met collega’s leidt hij ook andere toekomstige neurochirurgen op en geeft hij les aan de universiteit van Antwerpen. Naast chirurgie is prof. dr. Menovsky een gepassioneerd motorrijder.

We zien hem onder andere bezig bij een patiënt met een gevaarlijke aneurysma, een man met een hersentumor en een vrouw met het Moyamoya-syndroom waar hij een indrukwekkende hersenoperatie uitvoert.

Prof. dr. Stephanie De Maesschalck, Huisarts (Groepspraktijk ELG De Piramide Menen)

'Huisarts is het schoonste beroep ter wereld.'

Dokter De Maesschalck is huisarts en gastprofessor Diversiteit in gezondheidszorgd aan de Facultiteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Ugent. We kennen haar al van de reeks 'Topdokters Corona' die in het voorjaar van 2020 te zien was op Play4.

Als huisarts werkt ze bij ELG De Piramide, een eerstelijnsgezondheidscentrum in Menen. Ze is een gedreven huisarts met een warm hart voor al haar patiënten. Haar passie komt tot uiting in haar vrijwilligerswerk in de vluchtelingenkampen van Duinkerke. Zelfs in tijden van COVID-19 blijft prof. dr. De Maesschalck tot het uiterste gaan voor haar patiënten.

Prof. dr. Koenraad van Renterghem, Uroloog (Jessa Ziekenhuis Hasselt)

'Niet iedereen moet alles willen doen. Je moet de dingen die je doet, goed doen.'

Prof. dr. van Renterghem is diensthoofd urologie in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt en is hoofdchirurg van de 'Kliniek voor Urologie', een privé praktijk die hij samen met collega-urologen heeft opgericht. Naast algemene urologie legt hij zich toe op prothesechirurgie en behandelt hij patiënten met blaasproblemen en erectiestoornissen. Prof. dr. van Renterghem geeft ook les aan de faculteit geneeskunde van de Universiteit Hasselt. Hij is een internationaal gewaardeerd chirurg. Per jaar worden er in België gemiddeld 250 erectieprotheses geplaatst, waarvan de helft door prof. dr. van Renterghem.

Tijdens zijn consultaties maken we kennis met een aantal patiënten die de stap hebben durven zetten om hun problematiek met de dokter te komen bespreken.

Prof. dr. Filomeen Haerynck, Kinderimmunoloog (UZ Gent)

'Als kinderarts onderscheid je jezelf door dat je twee patiënten hebt. Je hebt het kind zelf, maar je hebt ook de ouders van het kind.'

Prof. Haerynck is kinderimmunoloog en werkt met kinderen die een aangeboren immuunstoornis hebben, daardoor hebben ze een lage weerstand en zijn ze vaak ziek. Als kinderlongarts werd haar interesse gewekt voor deze immuunstoornissen. Nu is prof. Haerynck coördinator van één van de grootste centra in België, gespecialiseerd in PID, primaire immuundeficiëntie.

Ze behandelt niet alleen kinderen met PID, maar ze verricht ook wetenschappelijk onderzoek naar deze aandoening in haar labo. Samen met haar team nam ze deel aan een groot internationaal onderzoek over COVID-19. De studie onderzocht waarom jonge, gezonde patiënten in sommige gevallen toch zeer ernstig ziek werden. Het gerenommeerde tijdschrift 'Science' publiceerde vorige zomer de resultaten met veel weerklank in de Belgische pers.

We volgen haar bij een aantal kinderen met PID, van peutertjes tot jonge tieners, en zien haar aan het werk bij een patiënt die een levensreddende beenmergtransplantatie krijgt.

Dr. Sabine Maes, Anesthesist (UZ Antwerpen)

'Ik vind het heel belangrijk dat mensen zich veilig voelen in die toch wel bedreigende omgeving. Je hebt geen controle meer over wat er met je gebeurt, je legt eigenlijk je leven in de handen van je chirurg en anesthesist.'

Dr. Maes werkt als senior staflid Anesthesie in het UZ Antwerpen. In de operatiezaal werkt ze vaak samen met prof. dr. Menovsky. Ze brengt patiënten die een operatie ondergaan onder narcose en houdt tijdens de operatie alles goed in de gaten. Een boeiende kennismaking met een nieuw medisch onderdeel van de geneeskunde binnen 'Topdokters' waar mensen maar weinig over weten.

Dr. Maes doet voornamelijk anesthesie bij de hoofd - halschirurgie . Daarnaast heeft ze zich gespecialiseerd in het gebruik van hypnose en VR (Virtual Reality) in combinatie met lokale verdoving. Deze techniek wordt vaak gebruikt om stress en angst weg te nemen, ook lichamelijke ongemakken kunnen daardoor tot het minimum worden beperkt.

Dr. Erika Peeters, Revalidatiearts (Ziekenhuis Inkendaal)

'Wat ik doorheen de jaren van de patiënten gezien en geleerd heb, is de kracht die in mensen schuilt om, ook al overkomt je iets heel ergs, daar toch mee om te gaan.'

Dr. Peeters, is neuroloog en revalidatiearts in ziekenhuis Inkendaal waar ze al meer dan 22 jaar werkt. Ze staat daar aan het hoofd van een 'resocialisatie afdeling' en begeleidt patiënten met een niet aangeboren hersenletsel. Samen met haar team leert ze patiënten opnieuw functioneren in het dagelijkse leven, mensen terug vertrouwd laten geraken met wat voor andere vanzelfsprekend is. Voor haar is het ziekenhuis als een tweede thuis, ze staat enorm gedreven en geëngageerd in haar werk.

We leren dr. Peeters beter kennen tijdens haar werk met enkele revaliderende patiënten die na een zwaar ongeval of hersenbloeding bij haar op de afdeling verblijven.

Het nieuwe seizoen van 'Topdokters', vanaf 5 april elke maandag om 20.35 uur op Play4 en Goplay.be.