Peter Van de Veire zoekt publiek voor 'Het Rad'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Vanaf maandag 3 augustus laat Peter Van de Veire 'Het Rad' dagelijks draaien op VIER. De opnames starten heel binnenkort. En jij kan er bij zijn!



Wil jij graag een plekje bemachtigen in het publiek? Verzamel dan alvast je vrienden- of familiebubbel bij elkaar en schrijf je zeker in via de website van VIER.



Let op!: Door COVID-19 is VIER genoodzaakt om alleen bubbels van minimum 5 tot en met maximum 10 personen te aanvaarden.



