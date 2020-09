Pedro Elias start donderdag met nieuwe familieshow 'Opvoeden Doe Je Zo'

Na het succes van 'De Container Cup' zit Pedro Elias vanaf morgen – donderdag 3 september – opnieuw aan het roer van een tweede, gloednieuw familieprogramma voor VIER: 'Opvoeden Doe Je Zo'.

In deze unieke en vooral humoristische panelshow vol entertainment gidst Pedro de Vlaming doorheen de jungle die opvoeding is. Daarom ontvangt hij in zijn studio elke week twee kinderen tussen 6 en 9 jaar en geeft hen de kans om iets te doen wat ze bij hun eigen geboorte niet konden: hun eigen bekende ouders kiezen. Gedurende 45 minuten krijgen de BV-ouders de voogdij over het kind in kwestie en wagen ze zich als nieuw samengesteld gezin aan een zoektocht naar de ideale opvoeding.

Aflevering 1

Gert Verhulst: 'Ik rookte mijn eerste sigaret toen ik 3 jaar was.'

In de eerste aflevering mogen Julian en Heleen hun nieuwe ouders kiezen uit Nora Gharib, Jonas Geirnaert, Gert Verhulst en Wendy Van Wanten. Er wacht Nora, Jonas, Gert en Wendy een zware taak, want zij moeten een hele aflevering lang zoveel mogelijk kindergeld proberen te verzamelen voor hun kleine spruit door hen naar best vermogen alles bij te brengen over de grotemensenwereld, zoals de doe-het-zelfwinkel en voorbehoedsmiddelen.

Maar wat is een NuvaRing nu ook alweer? En hoe ziet een haakse slijper eruit? Daarnaast worden opvoedkundige dilemma’s voor eens en voor altijd opgelost, komen we te weten hoe kinderen elders in de wereld opgroeien en worden anekdotes en foto’s uit de kindertijd van de nieuwbakken ouders worden opgerakeld.

Zo vertelt Gert over hoe hij op 3-jarige leeftijd zijn allereerste sigaret rookte en maakt Jonas de naam van zijn pasgeboren zoontje bekend. En tot slot leren de kinderen een essentiële vaardigheid in elke opvoeding: hoe ze moeten liegen. Kortom: Julian en Heleen worden in sneltempo klaargestoomd voor het volwassen leven.

Julian (9)

Julian is 9 jaar en komt uit het Limburgse dorpje Niel-bij-As. Julian luistert vaak naar Klara, speelt orgel en weet alles over Wereldoorlog I en Wereldoorlog 2. Wat er beter kan aan zijn huidige papa: 'Hij durft niet in alle attracties van Disneyland. Hij is eigenlijk een broekschijter (lacht).'

Heleen (9)

De 9-jarige Heleen komt ook uit Limburg, meer bepaald uit de hometown van o.a. Pat Krimson: Zonhoven. Zij wil graag dierenarts worden en zorgt thuis al voor een hond, een geit en een kat. De kat ligt al 3 jaar op sterven, dus een dierenarts komt als geroepen. Wat er beter kan aan haar huidige mama: 'Ze heeft teveel handtassen en ook zweetvoeten in veel schoenen (lacht).'

'Opvoeden Doe Je Zo', vanaf donderdag 3 september om 20.35 uur op VIER.