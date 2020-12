'Over De Oceaan': een indrukwekkend avontuur van 5000 kilometer

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Een jaar geleden stapten Jani Kazaltzis, Imke Courtois, Dominique Persoone, Otto-Jan Ham, Charlotte Vandermeersch en Evi Hanssen samen aan boord van een zeiljacht om de indrukwekkende Atlantische Oceaan over te zeilen.

Onder het toeziend oog van de ervaren kapitein Piet Smet krijgen ze meteen ook een stevige taak aan boord. En al snel beseffen onze zeilers dat hen een veel groter avontuur te wachten staat dan ze aanvankelijk dachten.

Een extreem uitdagende onderneming ook. Omdat geen van hen enige zeilervaring heeft en ze gedurende drie weken zullen afgesloten zijn van alle contact met de buitenwereld. Hun lot is in handen van de oceaan.

De tocht van meer dan 5000 kilometer gaat van Lanzarote naar Guadeloupe. Onderweg zullen ze geen ondersteuning van buitenaf krijgen, vaart er geen assistentieschip mee, zullen ze buiten bereik van reddingshelicopters zeilen en zal er in de wijde omgeving geen land noch mens te bespeuren zijn. Dag en nacht varen ze door. Zonder stoppen.

'Over De Oceaan' toont uit welk hout zes onervaren zeilers moeten gesneden zijn om de indrukwekkende Atlantische Oceaan over te steken, maar geeft ook een inkijk in de persoonlijke odyssee die elk bemanningslid zal ervaren in deze bijzondere bubbel. Een jaar en een wereldwijde pandemie later, is dit programma actueler dan ooit.

'Over de Oceaan', vanaf maandag 28 december om 20.35 uur op VIER.