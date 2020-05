Oproep: Lieve Blancquaert zoekt Vlamingen voor special 'Knuffels na corona'

Foto: Eén © VRT

Heel veel Vlamingen staan te popelen om - vanaf wanneer het mag - opnieuw uit hun kot te komen en mensen van dichtbij te ontmoeten. Ook fotografe Lieve Blancquaert kijkt erg uit naar dat moment.

Daarom werkt ze voor Eén aan de special Knuffels na corona, waarin ze de eerste knuffel of ontmoeting die mensen na de coronamaatregelen weer hebben, vastlegt op foto. Want dat wordt een moment om nooit te vergeten.



Lieve lanceerde net haar oproep om je in te schrijven voor deze bijzondere aflevering. Iedereen mist wel iemand in deze tijden: ouders, kinderen, kleinkinderen, het lief, de beste vriend of vriendin, een bijzondere collega ... Vlamingen die ontzettend uitkijken naar het moment dat ze elkaar terug mogen vastpakken en knuffelen, en dat bijzondere moment willen delen met Lieve en de Eén-kijkers, kunnen zich inschrijven via een.be/knuffelsnacorona voor 1 juni.



De special Knuffels na corona is later te zien op Eén.